Manini a Mujica: "Yo dudo cuánta información hay hoy en poder de alguien”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante la votación para el desafuero de Manini Ríos, el expresidente José Mujica le habló directamente al excomandante y le pidió “que arrime verdades”. Respecto a estos dichos, Manini le contestó hoy en entrevista con En Perpectiva, que puede coincidir con el espíritu de lo que dice y que “sería muy bueno que todo aquello que aún no se sabe, se sepa”, sin embargo, considera que quizá ya no haya tanta información al día de hoy.

“Yo cuando fui comandante del Ejército, cuatro años y pico, hice todo lo que estuvo a mi alcance para llegar a esas verdades que pide ahora Mujica”, agregó. “Lo dice en forma simbólica. La realidad es que yo como comandante creé el espacio de confianza necesario y no obtuve mayor información”.

Para Manini, “todo el mundo sabe que puede recurrir a mí para darme algún dato, pero también dudo mucho cuánta información hay hoy en poder de alguien, dudo de la realidad de que exista alguien en condiciones de dar esa información”.



Respecto a este tema, el senador de Cabildo Abierto e integrante de la Coalición multicolor, manifestó que “la realidad marca o que no hay gente que tenga conocimiento claro de las cosas o que el que hay no está dispuesto a hacerlo. Pero se han abierto todos los canales posibles”.



El líder de Cabildo Abierto también expresó que le “encantaría hacer el aporte que esté a mi alcance, pero no es una cosa de voluntad. No es decir lo voy a lograr”. Asimismo, recordó la denuncia de Orlando Petinatti: “Si mañana alguien me acercara algún informe, por supuesto que lo canalizaría de inmediato. Y espero tener mayor éxito que el que tuvo Petinatti cuando le acercó información a Miranda”.



En tanto, referido a lo dicho en declaraciones a con Mejor Dicho acerca de familiares de detenidos-desaparecidos durante la dictadura (1973-1985) que "siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida”, Manini dijo que “no hay que sacarlo de contexto”.



Según el senador, él se refirió aquellas personas que acusan a Cabildo Abierto de tener ideas golpistas. “Es una ofensa grave. Mi reacción fue espontánea” y que su partido “ha demostrado ser un partido de diálogo, que abre los brazos ante ese puño crispado de odio”.



También agregó que sabe “que también hay familiares que desde el dolor están buscando a sus seres queridos y eso también lo reconozco”.



Otro tema que estuvo en la agenda fue la publicación de un candidato a la alcaldía de Nueva Helvecia por Cabildo Abierto. Manini Ríos expresó a En Perspectiva que “si es de Cabildo siempre va a estar en los medios. De repente otros de otros partidos dicen disparates más grandes y no pasa nada”.



“En este mundo de agresores y agredidos, Cabildo Abierto ha estado en los agredidos”, agregó sobre este tema.



Sobre las elecciones departamentales del pasado domingo 27 de setiembre, Manini Ríos explicó que todos los que votaron en octubre a su partido “venían de otro partido” y que en estas elecciones decidieron votarlos. A su vez, dijo que sus candidatos eran debutantes, “era lógico suponer que la baja iba a ser grande” y que la falta de recursos también afecto la campaña política.



No obstante, recordó que Cabildo Abierto apoyó al Partido Nacional (PN) en siete departamentos y que “en varios departamentos el crecimiento significativo del PN fue con el apoyo de nuestro partido”.