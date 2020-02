Manini a favor del tren de la costa y dijo que la gente viaja como en "camiones de ganado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Guido Manini Ríos, senador electo y líder de Cabildo Abierto, dijo que la candidatura de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición multicolor "es una buena opción". "Es una mujer muy preparada y que ha tenido destacada actuación en distintos ámbitos. Fundamentalmente, y lo más importante, despierta el consenso de los cinco partidos de la coalición", explicó en diálogo con radio Universal.

"Es una buena candidata que va a saber interpretar las necesidades de la población. Acá lo que se necesita es un buen administrador, alguien que gerencie bien todo lo que tiene que llevar adelante la Intendencia. Que logre que la ciudad esté limpia, que el tránsito sea ordenado, que haga las obras que sean necesarias de infraestructura que se han ido postergado a lo largo del tiempo, que logre un alumbrado efectivo", añadió.

Manini insitió en que Montevideo "es una ciudad que hace años que no tiene obras que la cambien", no tiene "un transporte adecuado" y que es "una ciudad sucia".



Además hizo hincapié en que la capital tiene "serios problemas de integración" porque "hay muros invisibles que dividen a los montevideanos".



Respecto a la posibilidad de construir un tren de la costa, señaló: "Me encantaría que estuviera ese tren. Descomprimiría el traslado de vehículos al Centro, más cuando están colapsando las vías de ingreso a la ciudad de Montevideo en determinadas horas del día. Esta idea está desde el primer gobierno del Frente Amplio o antes. No sé por qué no se instrumentó nunca. Pasó la época de grandes vacas gordas".



"Si de mí depende, estoy de acuerdo", indicó y sumó: "Y más de uno".



En ese sentido, señaló que alcanza con ver "a las horas pico cómo viaja la gente acá en Montevideo, parecen camiones de ganado".

"Cambiar el gobierno de Montevideo es posible", dijo Raffo en su primera entrevista By Mayte De Leon MIRA TAMBIÉN "Cambiar el gobierno de Montevideo es posible", dijo Raffo en su primera entrevista

Pese a que Raffo hará su incursión en la política, Manini Ríos dijo que "a veces es hasta mejor no venir de ámbitos contaminados" y recordó que "Tabaré Vázquez cuando llegó a la Intendencia no tenía ninguna experiencia política".

Sobre la utilización del lema del Partido Independiente, donde Cabildo Abierto mostró algunos cortocircuitos durante la campaña para las elecciones nacionales, dijo: "A la militancia le rechina un poco, pero hay que ver el monte y no el árbol (...) Acá lo importante es ver en qué pista podemos ir juntos".

Respecto a la posibilidad que manejó de candidatearse a la IMM por la coalición multicolor, dijo que "no estaba en mis planes" aunque hubiese hecho "el sacrificio" por presentar una "candidatura fuerte".

"Era una posibilidad fuerte de lograr esa alternancia. Algún politólogo que ha dicho que nuestra candidatura era la que más podría haber comprometido al Frente Amplio (...) Ahora vamos a hacer el trabajo a fondo con todo el esfuerzo necesario para que sea Laura Raffo la que logre la alternancia", comentó.