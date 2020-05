Manini y la LUC: "Lo que quedó es producto de un acuerdo y Cabildo Abierto está dispuesto a votarlo"

Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, se refirió a los ajustes realizados en la Ley de Urgente Consideración (LUC) por parte de los partidos que integran la coalición mutlicolor y remarcó que su sector "está dispuesto a votarlo".

"Lo que quedó finalmente, Cabildo Abierto acordó y está dispuesto a votarlo. Se introdujeron cambios en más de 300 artículos. Se introdujo algún artículo nuevo, se sacaron una treintena de artículos, pero lo que quedó es producto de un acuerdo y Cabildo Abierto está dispuesto a votarlo", señaló en diálogo con radio Carve.

Sobre su postura respecto a la liberalización de importación de combustibles, Manini Ríos sostuvo que "el tema no se trata de desmonopolización o libre importación". "Lo que queremos es bajarle el precio del combustible al consumidor", insistió.

"Nosotros entendimos que en el proyecto original no se garantizaba la baja del precio del combustible y se arriesgaba a transformar el monopolio estatal actual en un monopolio privado futuro. Tenemos que tomar todas las medidas para que eso no ocurra", explicó.



"Lo que se establece en este último articulado es un plazo de 180 días máximo para tener todos los elementos arriba de la mesa y que efectivamente se baje el precio del consumidor (...) No es lo más relevante si Ancap sigue existiendo o no, si no que se baje el precio del consumidor", agregó.

Por otra parte, el senador criticó que se den otorgen millonarias a empresas extranjeras pero "se mande a quiebra" a compañías locales y puso el ejemplo de Caputto: "Mientras el Estado pone millones de dólares para facilitar el negocio de una empresa extranjera, el BROU pide la liquidación de Caputo por U$S 20 millones. Es una contradicción y hay que reverlo. La zafra de citrus viene bien y el Banco República debe dar oxígeno".

"Si le dieran al sector lechero los beneficios que se le dan a UPM, mejoraría mucho más el campo, la producción y el empleo en todo el país", sumó.

Respecto a los asuntos sindicales, cuestionó que "a UPM se le garantiza que no habrá piquetes" y preguntó "¿por qué no se garantiza lo mismo al capital nacional, como Caputo o Conaprole?".

Manini Ríos insistió también en que se deben realizar fuertes controles a la calidad del agua del Río Negro cuando la nueva planta de UPM esté en rodaje: "Si no se cumple habrá que llamar a responsabilidades".



Consultado por su proyecto para limitar la forestación, explicó que no tiene inconvenientes si se plantan eucaliptus en los campos previstos en la primera ley de 1987 de prioridad forestal. Sin embargo aclaró que actualmente se plantan en Soriano, Colonia, Río Negro que "están entre las mejores tierras" para producción de alimentos.



Desaparecidos: "Hice todo lo posible por obtener información"

Manini Ríos también fue consultado sobre su posición en que se continúe realizando la búsqueda de los cuerpos de las personas desaparecidas durante la dictadura.



"Lo único que puedo decir es que cuando yo tuve cierto protagonismo por ser el comandante en Jefe del Ejército, hice todo lo posible por obtener información. Incluso una vez tuve un dato y lo aporté a quienes lo estaban buscando. Lamentablemente después, como pasa con la mayoría de estos aportes, esos aportes no se cristalizan. No son reales, no son ciertos, parten de visiones erradas y por eso al final no se encuentran. Honestamente creo que hay dificultades. No sé si hay gente que hoy tenga datos y no los quiera dar. Por alguna razón esos datos no aparecen. La información es la que hay. Lo único que puedo decir desde mi punto de vista es que cada vez que se me requirió hice mi máximo aporte posible y siempre manifesté mi particular interés en que aparecieran los cuerpos porque es la única forma de empezar a terminar con este tema", respondió.



"Salvo en cinco casos aislados, la información que se ha manejado ha sido falsa o no llevó a ningún hallazgo concreto", añadió.



De todos modos, recalcó: "Comparto la búsqueda o el deseo de los familiares de encontrar los cuerpos de los desaparacidos".



"Fechas como el 20 de mayo nos llaman a todos una profunda reflexión. Dos días antes, el 18 de mayo, se cumplió también fecha del asesinato de cuatro soldados. Todo eso nos tiene que llamar a una profunda reflexión de que los uruguayos no podemos dejarnos utilizar por potencias que en su guerra fría utilizaron otros escenarios para enfrentamientos. Los uruguayos tenemos que actuar por nosotros y no ser simples peones de un ajedrez mundial que nos hace enfrentar a unos con otros y generan este tipo de fracturas que nos debilitan como pueblo", finalizó.