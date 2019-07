Manini llama a no condicionar a la fórmula que pase al balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El camino electoral de Guido Manini Ríos viene salpicado por polémicas ruidosas. Un nuevo adherente con una remera nazi, una frase sobre la “africanización”, una orden de votarlo salida de los cuarteles.



Los rigores de la vida castrense parecen haberle enseñado que todos los minutos de la batalla son vitales. Responde a todo, no deja pasar ningún comentario o crítica. Está en campaña y no para.

Todavía no ha elegido a su compañero de fórmula, pero asegura que en la próxima semana habrá novedades al respecto. Dice que el nombre de Gonzalo Ferreira Sienra, hijo del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate, no está en carrera como se manejó semanas atrás.



Ayer visitó a grupos de seguidores de las localidades de Cufré y Malabrigo en San José, Cardona en Soriano y Tarariras. En medio de la ruta atendió a El País.



El excomandante del Ejército (2015-2019) está convencido de que “vamos derechito a un problema grande en lo económico financiero” como consecuencia del endeudamiento. No obstante, su preocupación está en “la gran crisis cultural” y “pérdida de referencias y respeto a todo nivel”.



“Cabildo Abierto va a ser, de hecho, la famosa concertación, el lugar donde confluya gente de todos los partidos. Nuestro papel es el de articular las soluciones de fondo”, aseguró a El País. Está dispuesto a sumarse a otros partidos detrás de la bandera del “cambio”. Eso incluye distintas visiones políticas como la de los partidos fundacionales o el Partido Independiente que se define de izquierda.



“No vamos a andar con mezquindades porque fulanito dice que es tal cosa. No vamos a agredir a nadie, no vamos a agraviar a nadie. Es irresponsable dinamitar puentes como está haciendo algún candidato. Hay que buscar a los mejores para los lugares más importantes”, dijo Manini.



La planificación estratégica de Cabildo Abierto no prevé acuerdos programáticos con otros partidos durante la campaña electoral. Manini cree que todos los partidos políticos que integran la oposición deben reunirse el día 25 de noviembre para acordar un programa de gobierno.



“Nosotros no vamos a poner condiciones a quienes pasen al balotaje. La gente está por el cambio, no quiere cinco años más de lo mismo. Cuando ya esté el presidente electo vamos a ver qué puntos de acuerdo alcanzamos. No será un acuerdo por cargos”, dijo.

Seguridad.

Propone que una de las primeras medidas del próximo gobierno busque atender la demanda de seguridad y así “comenzar a poner orden en la casa”.



Plantea un paquete de ideas que incluye obligar a trabajar a los presos. “Aquel que no quiera trabajar no tendrá derecho a las salidas anticipadas o las visitas porque no habrá cumplido con la buena conducta, hay que terminar con el ocio en las cárceles”, afirmó de manera tajante.



Promete realizar una fuerte inversión en favor de los distintos actores públicos relacionados con la seguridad. Asegura que esos gastos se pagarán con el 3,7% del Producto Interno Bruto que se pierden en “el mal gasto del Estado, retraso en obras y su sobreprecio y la corrupción, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.



Manini Ríos dijo que su partido cuenta con un equipo de técnicos en condiciones de ocupar cargos en el Ministerio del Interior y, en principio, descartó aceptar la titularidad de esa cartera de Estado.