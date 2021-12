Manini en homenaje a Pascasio Báez: “Hay ONG que dan dinero para que siga habiendo enfrentamientos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el aniversario por los 50 años del asesinato del peón rural Pascasio Báez, un grupo de gente se reunió en la mañana de este martes frente a la estancia Spartacus, en ruta 9, para rendirle homenaje al hombre que muriera a manos de dirigentes tupamaros y que se convirtiera en el emblema de los familiares de víctimas de la guerrilla. Más tarde, instalaron a metros de allí una plaqueta y nombraron una calle en su honor.

“En la cabaña ‘Spartacus’, contigua a este lugar, fue asesinado vilmente hace 50 años el humilde peón rural Pascasio Báez Mena, por haber encontrado casualmente un escondite (tatucera) de las organizaciones armadas que atentaban contra la democracia. 21/12/1971 – 21/12/2021”, dice la plaqueta colocada.



Del homenaje participaron el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el diputado Sebastián Cal, autoridades de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Diego Burgueño por la Asociación Toda la Verdad y Sergio Molaguero (quien fue secuestrado en 1972 por la OPR-33), entre otros.

En su discurso, Manini destacó que el asesinato de Báez ocurrió en “democracia libre”, con un gobierno y un Parlamento electos. “Pascasio Báez fue uno de los casi 100 asesinados o secuestrados por grupos armados que, influidos por una revolución cubana triunfante, se alzaron en armas contra las instituciones democráticas en este país, allá por el año 62, 11 años antes del golpe de Estado”, planteó.



Y añadió: “El asesinato de Pascasio Báez signó, marcó una época a la cual no queremos regresar; una época de desencuentro y de fractura entre los orientales que no queremos volver a vivir. Todos somos conscientes de que solamente saliendo de ese pasado podremos afrontar los desafíos de ese pasado que el mundo actual nos impone”.



En ese contexto, Manini apuntó que la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado fue ratificada dos veces por la ciudadanía. Y advirtió: “Los que se rasgan las vestiduras hablando de voluntad popular ignoraron la voluntad popular dos veces en este tema. Está bien claro que para ellos la reconciliación nacional no está en el horizonte. Se busca sacar rédito, aprovechar políticamente, pero sobre todo económicamente la fractura que enfrentó a los orientales hace medio siglo”.



A su juicio, “es hora de empezar a mirar hacia adelante todos juntos” y el aniversario de la muerte del peón rural debe constituir una oportunidad de “reflexión” en ese sentido.

Entonces Manini recordó, como ha hecho en otras instancias, lo ocurrido tras la Batalla de Sauce de 1870. Según dijo, en ese enfrentamiento el Estado ordenó degollar a 400 detenidos de guerra. Poco más de un año después de aquello, “los orientales fueron capaces de ponerse de acuerdo para mirar en conjunto hacia el futuro”, en sus palabras.



El senador aprovechó este pasaje para enfatizar en la dificultad de los uruguayos de “mirar adelante” tras la dictadura de 1973-1985. “Si aquellos orientales de 1872 fueron capaces de eso, por qué hoy, un siglo y medio después, parecería imposible mirar hacia adelante todos juntos. Y nos preguntábamos: ¿será tal vez porque hace un siglo y medio no había tanto financiamiento generoso para alimentar la fractura entre los uruguayos?”, dijo, celebrado con aplausos de los presentes.



“Tantas ONG dando dinero a diestra y siniestra para que siga habiendo enfrentamientos”, continuó entre más aplausos. “¿Será tal vez porque el alma de los orientales de aquella época no tenía la carga de veneno que tienen hoy tantos uruguayos, acumulado durante décadas, de adoctrinamiento en ideas que solo buscan la destrucción de nuestro tejido social y nuestra familia? ¿O será tal vez porque aquellos orientales lo principal era siempre la patria? Estamos convencidos de que la historia se tiene que mirar íntegramente; no con sesgo, no parcialmente, no con hemiplejia: íntegramente”.



Si bien no mencionó a ninguna en especial, según supo El País de fuentes cercanas al líder cabildante, entre las organizaciones a las que refiere Manini están Human Rights Watch, Open Society o Amnistía Internacional. Las fuentes dijeron que en otras instancias el senador ha planteado que hay un financiamiento internacional de oenegés dedicadas a asuntos vinculados a la dictadura.

Manini subrayó que la muerte de Baéz no es la única que no debe caer “en el olvido”, y en ese marco recordó que presentó un proyecto de ley “que busca la reparación histórica” de otros fallecidos en esa época.



“Queremos que en cada uno de esos lugares donde fue asesinado un policía por vestir el uniforme policial -30 y pico de policías- , o donde fue asesinado algún civil, o donde fue asesinado el padre de Burgueño… En cada uno de los lugares queremos que haya una placa como esta que vamos a descubrir, recordando la historia completa. Porque esa es la única forma de empezar a dar vuelta esta página del pasado”, concluyó.