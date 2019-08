Manini: "Hay tantos militares y policías en el Frente Amplio como en Cabildo Abierto"

Guido Manini Ríos, candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto y excomandante en Jefe del Ejército, dijo este lunes en Informativo Sarandí que su partido "es de expresión mucho más allá que los militares o la policía" porque "reúne muchos más actores de la expresión nacional".

Si bien aclaró que esta carrera política era algo que "no tenía pensado como un plan de vida hasta marzo del año pasado", se mostró satisfecho con la votación que tuvo Cabildo Abierto en las elecciones internas (4.35%: 49 485 sufragios).



"No nos sorprendió. Estábamos convencidos de que íbamos a votar bien. De hecho hubo mucha gente que nos dijo: 'en octubre votamos, pero ahora quiero decidir entre fulano y mengano en tal partido'. Hay más simpatizantes de Cabildo Abierto que los que nos votaron", aseguró.



"Pensamos que podemos llegar al ballotage en noviembre", remarcó.

Consultado sobre los que se refieren a Cabildo Abierto como un partido militar o policial, dijo que solo tienen el objetivo de "etiquetarlo".

Respecto a la encuesta divulgada por Cifra anoche en Telemundo, que mostró que seis de cada 10 de sus votantes no tienen ningún vínculo con militares ni policías", señaló: "Si vamos a los números absolutos, esa misma encuesta que hace Cifra, le da al Frente Amplio un 10% de gente relacionada a los militares o policías. Ese 10%, en números generales, es casi el mismo 36% de Cabildo Abierto. Hay tantos militares y policías en el Frente Amplio como en Cabildo Abierto".

"No nos sorprende. Hay muchísimos frenteamplistas que se sienten defraudados y estafados con lo que ha realizado el partido en el cual ellos depositaron sus esperanzas y que en han fracasado rotundamente las políticas aplicadas. Hay muchísimos frenteamplistas desencantados que ven en Cabildo Abierto las banderas del artiguismo, las banderas de la sensibilidad social, las banderas que tantas veces a ellos lo movieron e indudablemente se nota una adhesión de muchos frenteamplistas", explicó.

Asimismo recalcó que "Cabildo Abierto es una esperanza de cambio real y de cambio de la forma de hacer política" y que "como el artiguismo, queremos ser interpretes del sentimiento del pueblo oriental".

"La problemática que tiene hoy nuestro país se puede solucionar solo entre todos y codo con codo. Hay que salir todos juntos y para salir todos juntos la figura de José Artigas es la única que nos une a todos", añadió.



FRASES

Más Manini Ríos:

Situación en cárceles: "Es importante una reforma carcelaria con énfasis en la rehabilitación. No se puede devolverle a la sociedad alguien que se sabe que no se está rehaibilitado. Eso puede ser sinónimo de cadena perpetua, pero no como condena. No lo tenemos en nuestro programa. Lo podemos analizar en esa ley que vamos a remitir al Parlamento en marzo del año que viene".



Su visión del Código del Proceso Penal: "Es necesario ajustar el nuevo CPP para que no haya tanto acuerdo con los delincuentes".



Su "no" a "Vivir sin miedo": "Creemos que la situación pasa por respaldar el accionar de la policía y no por poner militares que están preparados y equipados en otro tipo de accionar y no en la represión del delito en la ciudad".



El rol de Cabildo Abierto en las elecciones: "Si la posición de la ciudadanía es que no participemos del ballotage, vamos a apoyar lo que signifique cambio en las políticas que están llevando al país al desbarranque".