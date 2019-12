Para Manini, el Frente Amplio perdió por votación de Cabildo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos sostuvo que la derrota del Frente Amplio en las recientes elecciones nacionales se debe a la votación de su nuevo partido que en tan solo seis meses no solo logró una importante representación parlamentaria, sino que hizo posible que hoy sea uno de los integrantes del próximo gobierno de coalición.

En una entrevista publicada por el semanario La Mañana, dirigido por un hermano del excomandante en Jefe, Manini señaló que “cualquier analista objetivo llega a la conclusión de que la votación de Cabildo Abierto fue lo que le hizo perder las elecciones al Frente Amplio”.

En las elecciones de octubre que luego habilitaron el balotaje de noviembre, Cabildo Abierto obtuvo 268.736 votos (11,04%), apenas por debajo del Partido Colorado que cosechó 300.177 (12,34%), y detrás del Partido Nacional con 696.452 (28,62%) y del Frente Amplio que alcanzó los 949.376 votos (39,02%).



Manini señaló que coincide con el expresidente José Mujica en que “la elección se perdió en octubre, no en noviembre” dado que “los 100.000 votos que tuvo Cabildo Abierto provenientes del Frente Amplio fueron decisivos”.



Al ser consultado sobre quién es el responsable de su surgimiento político, el senador electo respondió que le “tocó hace cinco años ser elegido comandante del Ejército, pero fue en base a méritos profesionales”.



Sobre los cuestionamientos a la interna del Frente Amplio acerca de que fue el MPP quien lo ascendió en su cargo, Manini dijo que conoció a Mujica y al exministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro el 1° de febrero de 2012 cuando fue ascendido a su nuevo cargo de general. “Aunque mucha gente se resista a entenderlo, son los méritos profesionales los que lo van llevando a uno a estar en los primeros lugares”, añadió.



Uno de los temas que más preocupa al líder de Cabildo Abierto es la seguridad pública. En este sentido, remarcó que será una de las prioridades de su bancada de legisladores. “Vamos a dar todo nuestro aporte para que estén las herramientas necesarias para que se vuelvan a recuperar las condiciones de seguridad, que nunca se debieron haber perdido”, dijo.



Otro de los temas que preocupan a Manini son los casos de corrupción, por eso, contó que será necesario “establecer medidas para evitarla a todo nivel y va a haber que revisar lo actuado para conocer la forma en la cual se manejaron los dineros públicos”. Al igual que el presidente electo Luis Lacalle Pou, Manini plantea un “proceso de auditorías en las reparticiones gubernamentales”.

Desencanto.

Durante la entrevista, Manini fue consultado sobre las razones por las que considera que su partido logró en tan poco tiempo el apoyo de más de 100.000 personas. Manini señaló que “una de las razones principales fue el desencanto con la política, el ver que Cabildo Abierto era diferente a otros partidos. Cabildo daba una imagen de compromiso con las propuestas que hacía. Yo creo que había mucha gente que no se sentía representada por las propuestas electorales de otros partidos, entonces, cuando Cabildo Abierto irrumpió en la escena política, concitó la atención de muchas de esas personas”.



Manini señaló que hubo otros partidos políticos que “no tuvieron un resultado ni siquiera comparable con el de Cabildo” y puso ejemplos: “El Partido de la Gente, por ejemplo, tuvo su despegue en su momento, pero tampoco llegó a lograr un caudal tan importante. Seguramente no despertó en la gente la misma adhesión, el mismo grado de confianza que pudo haber despertado”.



Cabildo no solo logró incluir dos ministros en el gabinete, sino que incluso obtuvo una destacada representación parlamentaria con 11 diputados y tres senadores.