Manini contra el FA por generar "sensación de abuso policial que realmente no hay"

"Acá seguramente se puede tratar de lo mismo: ensuciar la cancha, generar una sensación de abuso policial que realmente no hay, para de esa forma buscar que algún votante desprevenido pueda entrarle la duda", aseguró este martes el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, horas más tarde de que el Frente Amplio divulgara 50 denuncias por abuso policial.

En declaraciones recogidas por Radio Montecarlo, el cabildante apuntó contra el Frente Amplio: "Hay que hacer que el pueblo uruguayo reconozca y respete a la Policía, y no tirarle piedras a cada rato, y tirar denuncias así al barrer. 50 denuncias aparte, redondito, para generar dudas sobre el accionar policial".

Manini Ríos consideró que se pretende "ensuciar la cancha para confundir a la gente en estos días previos", destacando que "habrá que ver si se comprueban o no" las denuncias que dio a conocer el Frente Amplio.



"Me huele a que probablemente sea muy parecido a lo de la plaza Liber Seregni", aseguró el cabildante, en referencia a la actuación policial en la dispersión de una manifestación en la plaza capitalina a comienzos de noviembre de 2020.



"Recordamos perfectamente el episodio de la Plaza Seregni donde habían llamado a interpelación al ministro Larrañaga, hasta que vieron el video completo y se dieron cuenta que no hubo ningún abuso policial y tuvieron que echar para atrás en toda la línea", lanzó.

El senador opinó que desde la oposición "una vez más se sigue sembrando la duda, desconfiando, acusando a la institución policial, que tiene la dificilísima tarea de proteger a la sociedad, a los honestos de los delincuentes". E insistió: "Nuevamente, en la vereda de enfrente tirándole piedras al instituto policial los mismos que dicen de la boca para afuera que los defienden, y que para defenderlos hay que aumentarles el sueldo, etcétera, etcétera".



"Para defender a la Policía hay que darle el respaldo y respeto que se merece, y para eso hay que hablarlo con la gente en todo momento", consideró.



El ministro del Interior Luis Alberto Heber lanzó en las últimas horas: “¿Dónde está el abuso policial? No está, me da bronca”, durante un acto de la Lista 71. Por su parte, el ministro de Defensa Javier García invitó a que "vayan en fila" a presentar las denuncias ahora y no esperen un mes, a días del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).