Manini exige al gobierno "ir a fondo" en la gestión para "cambiar la realidad"

Acompañado por primera vez en un acto partidario por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el senador Guido Manini Ríos dio un discurso ayer en Sauce (Canelones) en el que pidió al gobierno ir “a fondo” tanto en la agenda legislativa como con las auditorías e investigaciones en los organismos públicos.

El líder de Cabildo Abierto, así, destacó al comenzar su discurso que su partido se atreve a “cuestionar” situaciones con especial énfasis, como “los escandalosos intereses de usura” que sufren los uruguayos, para lo cual los cabildantes presentaron un proyecto de ley; o también el desarrollo forestal, tema en el que también está a estudio una iniciativa, que el Senado discute estos días y que busca limitar la plantación de árboles en determinadas tierras.

Luego se refirió a la “ideología de género”, asunto que su partido cuestiona en solitario dentro la coalición de gobierno, y que según cree Manini “enfrenta al hombre con la mujer y al hijo con el padre” y que en definitiva es “una ideología que vino a fragmentar lo que le quedaba por fragmentar”, en referencia a la “división dentro de la familia”.



“Cabildo Abierto es el único partido que se anima a denunciarlo, y al hacerlo se expone a una aplanadora mediática que nos pone cualquier etiqueta por el solo hecho de decir lo que sabemos que es cierto”, dijo el senador, que además de la compañía de Salinas contó con la de su esposa y ministra de Vivienda, Irene Moreira, la de los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano, y la del diputado Álvaro Perrone, entre otros dirigentes.



Y entonces pasó a mencionar algunas críticas que tiene contra el gobierno, y que ya ha esbozado en otras oportunidades. Primero dijo que “no” le molesta los cuestionamientos que recibe de la oposición, cuando su partido justamente carga contra algunas de las políticas llevadas adelante por la izquierda entre 2005 y 2020. “No nos molesta lo que nos diga el Frente Amplio o los sindicalistas que se dedican a cualquier cosa menos a la defensa de sus puestos de trabajo; no nos molesta lo que ellos nos hagan -siguió-. Lo que a veces nos molesta es que los que están del lado nuestro no hagan lo que tienen que hacer para imponer las auditorías que hay que hacer”.



Y a continuación, en un discurso de casi 19 minutos, lamentó entonces que el gobierno no vaya “a fondo para cambiar leyes que se han ido imponiendo durante los 15 años de gobierno, a veces con la mayoría de uno o dos votos de la Cámara de Diputados o del Senado” y que entiende que apuntan a “dividir” a la sociedad. Leyes, en suma, “que llevan grandes injusticias, que llevaron al desconocimiento del pronunciamiento del pueblo uruguayo dos veces en las urnas”, agregó, en alusión a la ley 19.831, votada en 2011 por legisladores de la coalición de izquierda, y que anuló la Caducidad de los delitos cometidos durante la última dictadura militar y restableció de esta manera “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado”. Los dos pronunciamientos a los que se refirió Manini fueron los plebiscitos para la anulación de esta norma de 1989 y 2009, en donde no se alcanzaron los votos requeridos.



Lo que hizo Cabildo Abierto fue presentar en 2020 un proyecto para reinstalar la Caducidad y, entre otras, evitar más procesamiento contra militares, pero no obtuvo en este caso el apoyo de los socios del oficialismo, por lo que el planteo no prosperó.



A esto -y tal vez a otras normas que no especificó- también se refirió ayer el excomandante en jefe del Ejército: “Hoy esta coalición que está en el gobierno, que perfectamente sabe de la injusticia de estas leyes, de las consecuencias nefastas que generan en la sociedad”, dijo Manini, que no se detuvo ahí. “Por tibieza - añadió- o por ser políticamente correctos no se atreven a pasar determinada raya”.



Por todo esto es que Manini insistió con que su partido está “exigiendo ir a fondo” en distintos temas en los que confían que pueden “cambiar la realidad”. Y concluyó que cuando eso se hizo con auditorías “la investigación terminó en la Justicia”.