Manini dijo que Uruguay "está inundado de drogas" y catalogó situación como una "tragedia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador Guido Manini Ríos dijo que hoy Uruguay está “inundado de drogas”, y catalogó a esa situación como una “tragedia” que llevó a la “pérdida de miles de jóvenes” y que está “afectando a miles de familias de Uruguay”.

“En el tema drogas, hay unas rayas que se han pasado ya, que han generado situaciones realmente críticas, lamentables, y que aparte le pega sobre todo a la gente con menos recursos”, dijo este lunes el senador en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

“Hay que dar señales claras, señales de endurecimiento en cuanto al combate a las drogas si es que se lo quiere cortar de alguna forma”, sostuvo.



En ese sentido, dijo, “el mensaje que se quiere dar es un mensaje de dureza, de endurecimiento en el tema drogas, después de períodos de muchos años, de una total laxitud, un total ablandamiento en ese tema, que ha generado que hoy por hoy está todo el Uruguay inundado de drogas, y eso está llevando a la pérdida de miles de jóvenes, a una tragedia que realmente está afectando a miles de familias de Uruguay”.

Frente Amplio e izquierda

Al ser consultado sobre si el Frente Amplio representaba a la izquierda en el país, Manini respondió: “siempre he contestado lo mismo: habría que definir la izquierda”.



“Creo que el Frente Amplio se autodefine como la izquierda. No sé si hoy son válidos los términos izquierda y derecha. Creo que acá hay una raya que divide, que no es izquierda o derecha, es estar para ser o estar para servirse”, dijo.



“La otra es realmente la preocupación por sacar a los más frágiles de la situación de fragilidad en la que están, o en realidad es para el discurso, es un tema electoral”, agregó.

“La izquierda siempre se definió como aquello que está por los cambios sociales, y derecha por lo conservador contra esos cambios sociales. Yo a veces me pregunto quiénes son los que más quieren hacer cambios, y quienes son los que se aferran más a no hacer cambios”, reflexionó.



“Creo que la cosa hoy pasa por otro lado. No necesariamente esa etiqueta que ya tiene dos siglos, que en otra época era tan sencillo, ya las cosas no son en blanco y negro”, dijo.



Al ser consultado sobre si su partido se consideraba de esta ideología, el senador dijo: “Cabildo Abierto no se define como izquierda, por supuesto. Pero en sensibilidad social no le cedemos la derecha a nadie. No le cedemos más importancia a nadie. Creemos que nosotros tenemos esa preocupación y estamos trabajando para buscar soluciones a esos temas. Entonces, ¿por eso va a ser izquierda? No”, dijo.



“El querer mantener ciertos valores tradicionales, el defender la familia, ¿es de derecha?. ¿Es derechista el que defiende la familia o realmente es alguien con sentido común?”, reflexionó.

Sobre la suba de combustibles

“No estoy de acuerdo con que se encarezcan tanto los combustibles. Creo que el combustible, en definitiva, es uno de los insumos principales que afectan a toda la sociedad y sobre todo al aparato productivo nacional”, dijo.



“Creemos que hay que tomar todas las medidas necesarias para que el combustible no suba. Creemos que aquí hay un costo del combustible excesivo que merece un análisis profundo. A veces no son las soluciones mágicas que algunos proponen, pero hay que tener en cuenta muy bien cómo esta compuesto ese precio del combustible y atacar esos aditivos que tiene una vez salido de la refinería”, afirmó. Y agregó: “acá hay algunos que proponen soluciones mágicas, que habría que ver bien si realmente eso lleva a la baja”.



En ese sentido, Manini cuestionó el planteo de la libre importación del combustible como forma de abaratar el precio que influye en el consumidor final, y apuntó que lo que hay que hacer es “ir contra esos aditamentos que tiene el combustible”.