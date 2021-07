Manini dijo que la expresión "muertes evitables" es realmente equivocada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al senador, Guido Manini Ríos, se le preguntó este lunes sobre el concepto "muertes evitables", que utilizaron médicos y políticos. El líder de Cabildo Abierto respondió que es una "expresión realmente equivocada y triste que se emplee en esta situación".

"Es una barbaridad decir que hay muertes evitables, como diciendo 'son responsables de las muertes'. Es una mezquindad, una bajeza. Lo que sí hay son contagios evitables", declaró Manini Ríos en entrevista con El País.

Sin embargo, el cabildante prefirió no hacer más comentarios al respecto en la conferencia de prensa de este lunes. El senador explicó que no quería "adelantar ninguna respuesta" a la interpelación que se le realizará mañana al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.



En la tarde de hoy, la bancada de Cabildo Abierto recibió al ministro de Salud, también perteneciente a ese partido político.



Manini Ríos contó sobre el encuentro: "Nos ha ilustrado sobre todas las medidas que se han tomado, que se están tomando y que se van a tomar. Nos da una profunda tranquilidad a todos como uruguayos, sabiendo que se están haciendo las cosas de forma tal que el control de la pandemia está al alcance de la mano y muy seguramente podamos decir que esta ola ha pasado".



Por su parte, los legisladores le manifestaron "su expreso apoyo por todo lo hecho hasta ahora, su reconocimiento y su agradecimiento".



A Salinas, que estuvo presente en la conferencia, se le consultó cuál es el punto de equilibro en cuanto a nivel de contagios, personas internadas en CTI y cantidad de fallecimientos para poder decir que hay un control de la pandemia. El jerarca respondió: "Si algo hemos aprendido, es a no hacer pronósticos. Así que atengámonos a los resultados futuros. Nada más".