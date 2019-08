Manini dijo que el convencional señalado de neonazi estuvo antes en el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante un acto en San José, el candidato Guido Mainini Ríos se refirió a Germán Dorrego, el convencional de Cabildo Abierto que, según lo que dio a conocer El Observador el pasado 20 de agosto, integró el grupo Skinhead (catalogado como neonazi por el Ministerio del Interior).

"Un día sí y otro también, nos ponen una etiqueta. Encuentran algún adherente a Cabildo Abierto que en el pasado tenía una idea tal o cual y tratan de enchastrar a todo el partido. Hace pocos días, encontraron a uno que parece que tuvo simpatía con el movimiento neonazi, pero ese mismo estaba hace cinco años en el Frente Amplio y a nadie le preocupaba y ahora sí porque está en Cabildo Abierto", señaló.

La semana pasada Manini Ríos dijo que iba a investigar la situación de Dorrego y que en caso de confirmarlo sería separada de Cabildo Abierto.

"Todos los días, en distintos casos, le ponen una etiqueta a alguien. Muchas veces difamando, muchas veces mintiendo, tergiversando, siempre desprestigiando. Nos ponen etiquetas de todo tipo. Nos han puesto etiquetas de todo tipo. Nos han llamado el Jair Bolsonaro uruguayo, el Hugo Chávez uruguayo, nos han llamado neonazis, aliados del MPP y a veces las dos cosas el mismo día", añadió durante el acto en San José.

Mainini Ríos recalcó que esta situación se repite desde el 30 de junio cuando "todos se dieron cuenta que Cabildo Abierto no es un partido más si no que es un viento que viene creciendo".

Desde Cabildo Abierto difundieron a través de Twitter que Dorrego integró la lista MAS (Movimiento Alternativa Socialista) del Frente Amplio en las elecciones internas de 2014.

Javier Cousillas, integrante del MAS, explicó a La Diaria que están "averiguando si se trata de la misma persona".

"Nosotros desde la dirección del MAS no recordamos que en nuestras filas haya militado una persona con este nombre y apellido. Eso no implica que no haya participado en nuestras hojas, pero vamos a averiguar cómo pudo haber ingresado", subrayó.

El coordinador de campaña de Cabildo Abierto, Rivera Elgue, explicó a Montevideo Portal que Dorrego será llamado al "Comité de Ética del partido para que aclare su situación".