Manini dijo que caso Astesiano fue “un error grave” de Lacalle Pou y resaltó que “todos cometemos errores”

El senador y líder cabildante Guido Manini Ríos fue consultado este jueves respecto a si considera que el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, que se encuentra en prisión preventiva, fue un error del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “Sí, yo creo que fue un error grave del presidente. Quiero decir también que todos cometemos errores y no por eso hay que tampoco horrorizarse”, señaló el legislador.

“Se cometió un error, se reconoció que fue una macana grande, se separó (del cargo) a él y a los que lo rodeaban o a los que podían haber participado”, añadió Manini.



Minutos antes, el cabildante había asegurado que se parte de la base “de que realmente se pensaba que (Astesiano) no tenía antecedentes (...) Pero las anotaciones estaban, fueron hasta publicadas en su momento (…) Una persona con esas anotaciones no podía estar en esa cercanía”, apuntó el legislador en declaraciones a Radio Carve.

Ante la pregunta de si tiene que volver a ser la Casa Militar la que gestione la seguridad presidencial, Manini destacó: "Por lo menos cuando estaba la Casa Militar estas cosas eran mucho más difíciles que ocurrieran, había mucho más profesionalismo. Es una opción, por qué no, podrá ser esa, podrá ser otra, podrá haber otro tipo de institucionalidad de ese tema”.



“Pero lo que no puede ser que sean amigos del presidente los que le hagan la custodia al presidente. Porque los amigos del presidente -no lo digo por este presidente, también ocurrió con los anteriores- pueden llegar a tener este tipo de desviaciones como lo hemos visto antes”, concluyó el cabildante.