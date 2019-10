Manini dice que sus votantes “jamás votarían” al Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la Presidencia de la República por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos salió al cruce de Daniel Martínez. Durante el acto de cierre de campaña por el interior del país, en Pando (Canelones) Manini dijo que los votantes de su partido “están claramente por el cambio y jamás votarían a quien promete continuidad en las políticas que se están aplicando”.

El candidato oficialista dijo el jueves pasado, en un acto en el departamento de Salto, que estaba dispuesto a llegar a acuerdos puntuales con la oposición y mostró su deseo de que los votantes de Cabildo Abierto lo apoyen a él en el balotaje. “Yo quiero que la gente de Manini me vote en la segunda vuelta, no estoy hablando de Manini, no hemos planteado alianzas formales porque lo que queremos es construir un proyecto político, en base a acuerdos”, dijo Martínez. En esa línea Manini Ríos expresó que los dichos de Martínez son “una demostración más de que el candidato del Frente Amplio está totalmente ajeno a la realidad del país”.

El excomandante en Jefe del Ejército salió al cruce de Gustavo Leal, quién Martínez anunció será el futuro Ministro del Interior en un eventual gobierno frenteamplista, y señaló: “el candidato del partido de gobierno ya dijo quién va a ser su ministro del Interior y no va a cambiar nada en las políticas que se están haciendo hoy, porque el designado ya lleva siete años trabajando y es corresponsable de las políticas que se están llevando adelante”. Manini sostuvo que “votar por el partido de gobierno es continuar con la sima situación en materia de seguridad”.



El candidato de Cabildo Abierto también se refirió a cómo encararía la inseguridad de llegar a el sillón presidencial. “Los delincuentes van a percibir que van a pagar por su delito y van a ir a la cárcel. Los ladrones de gallinas y también los delincuentes de cuello van a ir todos a la cárcel y eso sea tal vez les o que genera tanto nerviosismo, tanta preocupación”, dijo. El excomandante en Jefe del Ejército explicó que “no va a llevar tanto tiempo cambiar las condiciones de inseguridad en la que hoy viven los uruguayos”.

“Nosotros desde el primer día vamos a establecer el marco normativo necesario para respaldar el accionar de nuestra Policía Nacional para que pueda actuar con eficacia y eficiencia”, dijo y agregó: “vamos a rehabilitar a los presos de la única forma que se rehabilita: trabajando, aprendiendo a trabajar, aprendiendo hábitos de trabajo”. Además sostuvo que va a “dar batalla firme, contundente y sin corrupción al narcotráfico”. “Hay que terminar con la droga en Uruguay. No aceptamos el derrotismo, el decir que en este país no se puede combatir la droga. No señores, acá en el Uruguay si se puede”, agregó.

Por otro lado, durante su discurso Manini dijo que Cabildo Abierto va a “apostar al trabajo nacional”. “Vamos a apostar por aquel que se desloma de sol a sol y hoy ve como inexorablemente termina endeudándose para llegar a fin de mes, porque no le alcanza lo que le queda de su trabajo”, señaló.



En el final del acto Manini advirtió a sus militantes que durante esta semana previa a las elecciones nacionales “la virulencia de los ataques a Cabildo Abierto va a ser feroz” y exhortó a sus votantes a “redoblar el esfuerzo” y “llegar con mensaje de esperanza sin contestar agravios”.