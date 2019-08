Manini desafía a Bayardi a probar las críticas militares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato presidencial de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, está seguro que ningún oficial del Ejército -y no solo de alto grado- lo cuestiona por haber iniciado una carrera militar. Tanto, que criticó al ministro de Defensa, José Bayardi, por sostener lo contrario y le pidió que pruebe sus afirmaciones.

Según Manini Ríos, el ministro “opina sin tener conocimiento” de los temas y dijo que el jerarca debería presentar “grabaciones” para probar lo que señaló.



A mediados de semana, Bayardi relató que entre altos oficiales del Ejército hay molestia con el excomandante porque sostienen que utilizó a la fuerza para construir una carrera política a expensas de la institución. Estas apreciaciones son compartidas por Bayardi, según afirmó el propio ministro en una entrevista en radio Sarandí el jueves 8.



Manini Ríos, quien presentará el próximo jueves su programa para las elecciones y también anunciará su compañero de fórmula, le respondió a Bayardi. “Ya he dicho una y mil veces que el ministro José Bayardi opina sin tener conocimiento de los temas de los que habla. Le preguntaría si tiene grabados a subalternos para aseverar eso con seguridad, como ya ha hecho en el pasado grabando a algún subalterno para dejarlo mal parado a nivel de la prensa”, afirmó, según recogió Telemundo.



Y agregó: “Habría que preguntar si los tiene grabados para corroborar lo que dice. A mí no me consta”.



En Sarandí, Bayardi había afirmado que “hay muchos oficiales de alto grado enojados, por no decir calientes, con el general Manini” ya que “entienden que usó el Ejército como plataforma para sus aspiraciones políticas”.

El Ministerio de Defensa ordenó en estos días a todo el personal en actividad que tengan presente que el artículo 77 de la Constitución les prohíbe participar de actos, clubes o listas de grupos políticos o también hacer consideraciones públicas al respecto. Bajo la firma del ministro, la orden se hizo extensiva también a las redes sociales, que cuando se aprobó la Constitución obviamente no existían.

Manini Ríos fue cesado por orden del presidente Tabaré Vázquez en marzo pasado. Eso luego que se supo que no informó al Poder Ejecutivo inmediatamente de conocerse que el oficial retirado José Gavazzo confesó -en el marco del Tribunal de Honor que se le siguió en el Ejército por derechos humanos- que había hecho desaparecer en 1976 al militante tupamaro Roberto Gomensoro, y la forma en que lo había hecho en aquel momento. En esos días el Ejecutivo designó como ministro de Defensa a Bayardi y desde entonces la relación con el episodio y con Manini Ríos no ha sido la mejor.



Pero Manini Ríos también habló de su encuentro con el senador colorado Pedro Bordaberry y negó haberle ofrecido la posibilidad de incorporarse a Cabildo Abierto. “No se habló de cargos ni hubo ofertas de pase de partido como se dijo”, comentó Manini.



Bordaberry, en tanto, había dicho a El País esta semana que “el encuentro fue en términos cordiales, así como lo es con cualquier otro actor político”.