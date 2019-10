Manini cree que Cabildo Abierto va a "votar mucho mejor" de lo que marcan las encuestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, candidato de Cabildo Abierto, dijo que no va a “pegarle más en el piso al intendente” de Colonia, Carlos Moreira, ya que “fue sancionado por lo que hizo”. A su vez, sentenció que cree que el jefe comunal “se equivocó ” y afirmó que lo que sucedió “marca una forma de hacer política” con la que “no coinciden”. Las declaraciones fueron en una rueda de prensa en en el marco de un acto de la lista 84 de Cabildo Abierto.

Las declaraciones fueron en relación a los audios entre Moreira y una edila del Partido Nacional donde el intendente le pide favores sexuales a cambio de extender una pasantía en la comuna.



Asimismo dijo que no se puede hacer un “uso político excesivo, poner el grito en el cielo y rasgarse las vestiduras cuando se ha visto a lo largo de estos años cosas más escandalosas e indefendibles”. Consultado sobre a cuáles sucesos se refiere puso de ejemplo “investigadoras que no se han podido llevar adelante porque se trancaron en el Parlamento”. Además, agregó que hubo “una serie de hechos bastante oscuros y poco cristalinos y la gente que hoy pone el grito en el cielo por esto no lo ha puesto con énfasis por otros”.



En cuanto a las perspectivas para la votación en las elecciones nacionales del domingo, Manini Ríos dijo que está convencido de que van a “votar mucho mejor” de lo que marcan las encuestas con base en lo que perciben “a lo largo y ancho del país”. En la misma línea, el candidato expresó que no puede decir cuál es el “techo” de la votación pero que, como se va a ver dentro de pocos días, “tampoco sirve hacer especulaciones”.

Sobre su posición y sus expectativas ante el aumento de intención de voto del Frente Amplio respondió que Cabildo Abierto “hace camino propio sin mirar lo que están marcando otros partidos”.



Por último, en relación a la situación de caos que vive Chile desde el viernes, el candidato dijo que para él “es una insurrección organizada”. Además, agregó: “Es claro que no es espontáneo porque hubo ataques simultáneos en distintos puntos de la ciudad”, según declaraciones que brindó a Telemundo.



Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos vs. Guido Manini Ríos.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos divulgó este martes un comunicado donde se refirió al partido Cabildo Abierto el cual, entienden, “viene a imponer las mismas concepciones y a levantar las mismas banderas con que se dio el Golpe de Estado en 1973”.



“El Partido militar Cabildo Abierto proviene de filas en las que rige el pacto de omertá. Su candidato ha avalado lo actuado por las Fuerzas Armadas en dictadura y ha utilizado el desborde constitucional que no tuvo freno para hacer campaña política mientras fue Comandante”, agrega.



Sotuvo además que Manini Ríos “tuvo todo en sus manos para entregar información real sobre los delitos investigados pero eligió mentir”.



En relación a esto, el candidato comentó que "no tienen ni idea de lo que es Cabildo Abierto". Además, los invitó a "interiorizarse en la propuesta", a "leer el programa" y les dijo "que no repitan consignas que son totalmente falsas".