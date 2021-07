Manini es contrario a habilitar por ley los allanamientos nocturnos, pero no descarta plebiscito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, fue consultado este viernes sobre su postura respecto a la posición del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de habilitar los allanamientos nocturnos. "Puede ser necesario tener la posibilidad de accionar de noche dadas las características de determinados delitos, concretamente la venta de drogas", respondió, pero luego marcó su visión "algo particular".



En diálogo con Informativo Carve, Manini Ríos recordó que los allanamientos nocturnos eran una de las cuatro medidas comprendidas en el plebiscito "Vivir sin miedo", impulsado por el fallecido ministro Jorge Larrañaga, que no fue aprobado por la población.



"La ciudadanía no lo votó, no lo acompañó", recalcó Manini, aunque matizó que de los cuatro puntos no se sabe "qué era lo que el pueblo quería y qué no".

Manini recordó también que Cabildo Abierto, así como el Frente Amplio, se opuso a la iniciativa. Sin embargo, diferenció la postura de su partido respecto al de izquierda, al que criticó por su accionar respecto a la Ley de Caducidad y los dos intentos para derogarla, así como por la aprobación de la ley 18.831, de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado.

"Nosotros hemos sido muy pero muy críticos con el Frente Amplio por no haber respetado la voluntad popular en dos instancias, dos consultas populares que se hicieron sobre una ley. No lo respetó, y por una mayoría muy exigua de uno o dos votos en el Parlamento terminó derogando la ley que el pueblo ratificó no una, dos veces y con diferencia de 20 años, la llamada ley de caducidad", remarcó Manini Ríos.

En ese sentido, consideró que si tras la consulta popular (Vivir sin miedo) la ciudadanía "dijo que no", por ley "aprobar lo que la gente dijo que no, seríamos, al menos, incoherentes".

Consultado sobre la posibilidad de promover un plebiscito para habilitar allanamientos nocturnos, expresó: "Nosotros no, que lo promueva el Ministerio del Interior me parece buena idea, podría ser". Y remarcó que hacer este cambio "por la vía legal sería incurrir en lo mismo que incurrió el Frente Amplio, desconociendo la voluntad del pueblo dos veces".

Heber, promotor de esta iniciativa tras la muerte de Larrañaga, había destacado el 25 de junio que buscaría reunirse con todas las bancadas políticas por este asunto porque la Policía de noche "es ciega, sorda y muda". "Quizás sea un momento para hacer una ley constitucional y plebiscitarla (...)".

El artículo 331 de la Constitución, que prevé los mecanismos para reformar total o parcialmente su redacción, establece en el inciso D: "La Constitución podrá ser reformada, también, por leyes constitucionales que requerirán para su sanción, los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma Legislatura. Las leyes constitucionales no podrán ser vetadas por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego que el electorado convocado especialmente en la fecha que la misma ley determine, exprese su conformidad por mayoría absoluta de los votos emitidos y serán promulgadas por el Presidente de la Asamblea General".