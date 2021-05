Manini considera "insuficientes" los 15.000 "Jornales Solidarios" y propone vacantes en Fuerzas Armadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, consideró "insuficientes" los 15.000 "Jornales Solidarios" del programa Oportunidad Laboral para atender a una población desempleada tras la irrupción de la pandemia, luego de que se inscribieran unas 250.000 personas. Además, propuso la creación de hasta 3.000 "vacantes transitorias" en las Fuerzas Armadas.

En diálogo con "Punto de encuentro" (Radio Universal), Manini llamó a atender a "miles de compatriotas" que están "angustiados y desesperados por una situación totalmente anormal", en referencia al impacto de la pandemia.



Por ello, entiende que hay que destinar más fondos para los "Jornales Solidarios", que comenzaron a sortearse este martes. La inscripción de poco más de 250.000 personas para acceder a uno de los 15.000 cupos muestra "la insuficiencia de esta medida", que es un "paliativo para el 6% del total que se anotaron".

Manini recordó que en la discusión parlamentaria de esta iniciativa llamó a "duplicar o triplicar" la cantidad de cupos, para "darle oxígeno a gente durante un período acotado de tiempo, esperando todos el ansiado rebote de la economía que genere los puestos de trabajo genuinos".



Pero señaló que si no ocurre este rebote para diciembre, fecha que finalizan estos Jornales Solidarios, desde el partido de coalición van a "insistir" en ampliar la cobertura de este plan.

"Lo peor que puede haber es que haya 250.000 personas que quieren trabajar por $ 12.500 en lo que sea, que no le hacen asco a nada, que quieren trabajar y que no haya la más mínima posibilidad de darles trabajo", destacó.



El incremento que propone Cabildo Abierto "no es un gasto, es una inversión", para darle a gente dignidad, hábito de trabajo".

Entre las propuestas que hizo Manini fue la de otorgar "vacantes transitorias" en las Fuerzas Armadas, que entiende están "muy exigidas" por las tareas a nivel nacional e internacional.



"No es que el país se vaya a meter en gastos inabordables después, porque en definitiva un desocupado también tiene su costo. Cuando se dan estas vacantes con remuneraciones sumamente bajas, las más bajas del Estado, quizás el costo con un desocupado no difiere mucho y le está dando la oportunidad de ganarse la vida por sí mismo", señaló.