Manini: Combate a los narcos ha sido “un bochorno”

"De aquí al 1° de marzo van a ser asesinados unos 200 uruguayos. El partido de gobierno dice que va a tomar medidas milagrosas. ¿Qué esperan para hacer los cambios?”, afirmó anoche Guido Manini Ríos.

El candidato de Cabildo Abierto fue el principal orador durante la presentación de los cinco candidatos a diputados por Montevideo.



Anoche la pequeña sede partidaria de la calle Constituyente casi Jackson quedó chica. Decenas de adherentes colmaron el lugar. Manini aseguró que “Uruguay está viviendo un cambio de época”.



Para el líder de Cabildo lo peor que se ha realizado en materia de seguridad tiene ver con “el bochorno” en el manejo del narcotráfico. “Ha sido totalmente ineficaz. El tema se trabajó, en el mejor de los casos, con incapacidad. Hay que revertirlo porque detrás de las drogas están la mayor parte de los delitos en este país”, afirmó.



Para frenar el avance del narcotráfico hay que actuar con “firmeza y contundencia”, indicó. “Tenemos la convicción de que acá no se está actuando con toda la firmeza con la que se debe actuar con el narcotráfico”, dijo.



El 82% de los adherentes de Cabildo Abierto apoyaría el plebiscito sobre “Vivir sin miedo”, la reforma constitucional impulsada por el senador Jorge Larrañaga, según una encuesta de la consultora Cifra publicada el domingo en Telemundo. Manini Ríos, sin embargo, no apoya la iniciativa.



En ese sentido, el excomandante afirmó que ese dato demuestra que “hay mucha gente que siente impotencia y que ven una luz” en este tipo de propuestas. “Creemos que no es la solución adecuada, apostamos a darle el respaldo que necesita la Policía, hoy es un desastre”, afirmó anoche el líder de Cabildo.



Por otro lado, el candidato anunció que impulsará auditorías en todos los sectores del Estado. “Son para determinar la corrupción que pudo haber habido o no en estos años. Después vamos a establecer mecanismos claros para evitar que los gobernantes tengan facilidades para actuar de manera desleal con la gente”, dijo Manini. Aclaró que la auditorías incluirán las intendencias departamentales. “Serán en todos los ámbitos del Estado, también en las intendencias”, afirmó.

En ese sentido, Manini destacó que las medidas “anticorrupción” serán parte de las exigencias que le plantearán a la fórmula presidencial de la oposición que pase al balotaje.



Durante su discurso, aseguró que “la gente clama por justicia para el que trabaja de sol a sol y ve que el fruto de su esfuerzo no le alcanza para sacar adelante a su familia”. Y agregó: “Ese trabajador no está pidiendo limosna, pide oportunidades que se le están negando”.

UPM.

La instalación de la segunda planta de UPM fue cuestionada por el candidato de Cabildo Abierto. “Con muchísimo menos de lo que se le concedió a una empresa extranjera se pueden sostener sectores que hoy se están dejando caer. Estos dan muchos más puestos de trabajo con contenido social. Hay que evitar el vaciamiento de nuestro interior, es una tragedia nacional”, dijo.



Por otro lado, fijó posición sobre el sistema de abastecimiento de la planta. “Estamos en contra de un proyecto de país transformado en un gran bosque en manos de dos o tres multinacionales que se repartan el negocio con un par de miles de uruguayos trabajando”, afirmó.



Manini Ríos fue entrevistado ayer en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo. Allí también habló de la nueva planta de celulosa. “Bienvenida toda inversión siempre y cuando sea ética y no comprometa los recursos para las generaciones venideras”, señaló el candidato. “Vamos a revisar lo actuado. Se ha negociado desde la debilidad. No se le está exigiendo el tratamiento del agua con los elementos más modernos que son muy caros. Así, el agua puede ser contaminada de manera irreversible”, afirmó.