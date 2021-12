Manini calificó de "payasada" debatir sobre democracia, libertad y derechos con Abdala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, convocó a un debate al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Sucedió minutos después de que se conoció que la Comisión por el Sí había llegado a las firmas suficientes para que se realice un referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

La respuesta del senador cabildante fue la siguiente: "Discutir sobre democracia, libertad y derechos con un comunista que fue a alabar obsecuentemente a Nicolás Maduro, me parece una payasada. Me parece una tomadura de pelo a los uruguayos. Hablar de democracia con quienes defienden los regímenes más antidemocráticos que han existido y que existen en el planeta parece joda. Lo tomo como un afán de protagonismo, de quedar en el candelero de las noticias, pero no puede ser nada serio". Las declaraciones fueron el jueves al programa Las Barbas en Remojo de AM960 Radio Yi.



El miércoles, Abdala lo había invitado a "debatir públicamente sobre democracia, derechos y libertades sindicales amparadas por la normativa". Además, dijo: "La clase trabajadora que usted crítica acaba de llegar a la firmas para que el pueblo diga si a la derogación de 135 artículos de la LUC".

Este viernes y después de la respuesta de Manini Ríos, el presidente del Pit-Cnt contestó en Twitter. "Es una pena que, en vez de un debate de ideas, el general Manini prefiera descender al zócalo de la denostación. Sería muy bueno conversar, debatir ideas sobre los derechos sindicales, los derechos de los trabajadores y cómo la normativa nacional, amparada en la Organización Internacional del Trabajo, establece estos derechos".



Asimismo, comentó: "Sobre nuestro apego a los valores democráticos, está claro que nunca nos encontrarán defendiendo genocidas ni terroristas de Estado".