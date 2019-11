Manini: antes de balotaje "hubo préstamos del BROU muy favorables a gente de escasos recursos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador electo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que la campaña "voto a voto" del Frente Amplio incluyó "manija de personal subalterno contra personal superior" así como "préstamos del Banco República muy favorables a gente con escasos recursos", según informó este miércoles en Buen Día Uruguay.

Manini Ríos explicó que realizaron un "monitoreo claro" tanto de la adhesión de las personas como de la evolución de voto, más allá de los resultados de las encuestas. En los últimos días antes de las elecciones, aseguró, se vio un "crecimiento claro" en la intención de voto del candidato frenteamplista Daniel Martínez.

Esto fue "producto de una campaña de miedo que se fue poniendo en todos los niveles amenazando o haciéndole ver a la gente, sobre todo a los más frágiles, que iban a perder esto, a perder lo otro. Fueron puerta a puerta, a la puerta de muchísimos integrantes de la institución militar y ahí le agregaban algún aditamento como la manija de personal subalterno contra personal superior", expresó el senador electo.



Manini indicó que desde el Frente Amplio hicieron una tarea "muy hombre a hombre en todas las semanas pero sobre todo en los últimos días", indicó.



"Me llegó, tendría que comprobarlo, que hubo hasta préstamos del Banco República muy favorables a gente de escasos recursos, hubo políticas de todo tipo en los últimos días y se percibía una corriente hacia Martínez", indicó.



Respecto a los préstamos, Manini aclaró que no se trató de tasas favorables, sino de "préstamos con garantías que a veces no son las mismas que se le piden a cualquiera. Gente que trabaja en el banco y que me dijo: 'el viernes dimos no sé cuántos cientos de préstamos'".



Se trató de "políticas que se aplicaron en los últimos días para asegurar el voto hacia Martínez en distintos organismos y sobre todo amenazas de lo que se iba a perder si ganaba Lacalle y empezó a pesar mucho en el mundo militar", indicó.