Manini no apoya la iniciativa de Larrañaga

El candidato presidencial por Cabildo Abierto -el excomandante del Ejército Guido Manini Ríos, que el viernes formalizó su candidatura en Artigas- dijo ayer sábado que no comparte la propuesta del senador Jorge Larrañaga de crear una Guardia Nacional con personal de las Fuerzas Armadas para combatir el delito.

“No estamos de acuerdo en que los militares participen como policías en esas llamada Guardia Nacional, pensamos que los militares pueden apoyar al Ministerio del Interior puntualmente como lo están haciendo hoy custodiando perímetros carcelarios y con más presencia activa en la frontera en una ley que está aprobada”, sostuvo el exmilitar.



Por otra parte, sostuvo que la falta de empleo es el otro gran tema sobre el que recibe reclamos en su contacto con la población.



“No tiraría ningún número (sobre creación de empleo), pero hay que crear las condiciones; el Estado no puede asfixiar al sector privado, que es el que da empleo genuino. El Estado tiene que ser socio del sector privado y no enemigo”, dijo.



Como idea de su partido para la creación de fuentes de trabajo y dar participación a la actividad privada, citó el de la construcción de viviendas de las que en el país existe un déficit de 70.000. “En este período que se está terminando no se han construido ni un 5%, a este ritmo jamás vamos a poder permitir a la gente acceder a una vivienda, algo que sobre todo requiere nuestra juventud. Eso va a incorporar mucha gente al mercado de trabajo a quienes tenemos que preparar y para eso debe haber un gran acuerdo nacional”, sostuvo.



Sobre los consejos de salarios, el candidato es partidario de que se mantengan. “Tienen que estar representados los trabajadores, los empresarios y un Estado ecuánime que no tome partido por ninguno de los dos sectores que sean, es una buena cosa mantenerlos”.