Manini: "Que aparezca un cuerpo señala que es posible que haya más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato a la presidencia por Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, dijo a El País que "el hecho de que aparezca un cuerpo (en el Batallón 13) señala que es posible que haya más". "Ojalá que aparezcan, el tema es que haya información que permita llegar a eso", agregó.

Consultado por El País en Maldonado, Manini dijo que "en la medida que haya información creíble hay que apoyar este tipo de búsquedas" porque entiende que "va a permitir achicar la fractura que quedó pendiente de esta historia".

Fiscal confirmó que restos encontrados en el Batallón 13 corresponden a un cuerpo entero By Lucía Baldomir Fiscal confirmó que restos encontrados en el Batallón 13 corresponden a un cuerpo entero MIRA TAMBIÉN Fiscal confirmó que restos encontrados en el Batallón 13 corresponden a un cuerpo entero

"En la medida que no aparezcan los cuerpos hay una deuda. Para saldarla se necesita información que no siempre es de fácil acceso. Yo el único dato que recibí se trasladó y lamentablemente no se confirmó como tantos otros porque se ha buscando en decenas de lugares. A veces, como en este caso, la información es veraz y hay que tener siempre la esperanza de que puede aparecer", agregó.

Manini expresó que "ojalá se pueda identificar que este cuerpo es de un desaparecido" en relación a los restos encontrados en el Batallón 13. En insistió que "A medida que pasa el tiempo cada vez es más difícil" dar con datos certeros "por la falta de protagonistas de la época".

"Yo no sé si hay gente que tiene una verdad para decir. No me consta", aclaró a El País.

Manini dijo que de acceder al gobierno dará "el apoyo que se necesite para seguir buscando en caso de que haya información" y en ese sentido evaluó como positiva la postura que ha tenido el gobierno al respecto: " Creo que algunos avances han habido, han sido escasos, pero lo han manejado con el criterio de que si hay información hay que buscar, el mismo criterio que mantendría".