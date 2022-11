Manini: "Alcanza con que un avión quede fuera de servicio para no poder cumplir la misión de defensa del espacio aéreo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Alcanza con que un avión quede fuera de servicio para no poder cumplir la misión de defensa del espacio aéreo", advirtió el líder de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos. En una instancia parlamentaria, el senador oficialista hizo un planteo al ministro de Defensa, Javier García.

El lunes pasado, en la Comisión de Defensa del Senado, Manini manifestó que tras su visita a la Base Aérea n.º 2 quedó "preocupado" por la situación que se encontró.

"Entre otras cosas, vimos con preocupación —hablo por mí, pero creo que represento a todos los que estábamos presentes— que para cumplir las funciones de defensa nacional estrictamente la Fuerza Aérea cuenta hoy con un avión en orden de vuelo y dos que no son específicos, pero que los utiliza a veces", indicó el senador, de acuerdo a la versión taquigráfica.



"Tiene el avión A37 (Cessna A-37 Dragonfly) y dos Pilatus, que utiliza a veces para controlar el espacio aéreo pero que son de entrenamiento. Nos quedó la preocupación sobre esa realidad, porque alcanza con que un avión quede fuera de servicio para no poder cumplir la misión de defensa del espacio aéreo", remarcó Manini hace una semana, tal como informó este lunes El Observador.



Tras este diagnóstico, el cabildante consultó al ministro de Defensa acerca de esta situación. Es una "preocupación que todos los que estamos en esta mesa –ya sea del ministerio como del Senado– compartimos", dijo García.



Luego reconoció que hay un "rezago importante en materia de inversiones y de plataformas, tanto en la Armada como en la Fuerza Aérea". Frente a la "limitante" de recursos, añadió que cuando se hace una inversión "no es rápidamente comprendida".

"Por suerte vivimos en una zona de paz, en una región de paz, y estos temas son un tanto lejanos, lo que hace que no se comprenda; sin embargo, tanto ustedes como senadores y nosotros como integrantes del Poder Ejecutivo, sabemos de la necesidad que hay al respecto", manifestó.



Sobre el caso que planteó el senador, García dijo que los "aviones de vuelo avanzado como los habitualmente llamados aviones de caza, son inversiones extremadamente caras y muchas veces Uruguay puede acceder por la vía de la cooperación".



"Compartimos la preocupación del señor senador Manini Ríos y estamos trabajando. Como digo a diferentes instituciones y países, uno trabaja para llegar a tenerlos, pero sabe que los fondos muchas veces, si están, son pocos. ¿Cuánto cuesta una plataforma aérea como de la que estamos hablando? Por decir algo, USD 50:000.000, USD 80:000.000, USD 100:000.000. El general del aire que está a mi lado asiente con la cabeza y lo señalo para la versión taquigráfica. Son cifras muy importantes, pero la función que cumple nuestra Fuerza Aérea también lo es", expresó el ministro.

Manini luego puntualizó que Uruguay debería comprar un "mínimo" de unos seis aviones, que implica un costo de US$ 200 millones. No obstante, reiteró que se está a "un avión de no cumplir con una de las misiones de la defensa nacional" y luego planteó: "Se está en un límite que no sé si se había dado antes en el tiempo".



El cabildante reconoció más adelante que es un proceso "de años y años" y lamentó que "desde 1985 hasta hoy no sé si se compró algún avión de caza para la Fuerza Aérea".



García coincidió con Manini que "es un proceso muy largo que no se revierte de un día para otro", y aseguró que si "no se invierte en forma permanente después cuesta muchísimo más hacer una reposición".



El ministro de Defensa dijo que ahora evalúan dos opciones. "Uno puede optar por invertir para modernizar los que están actualmente o utilizar esos fondos para otras plataformas y ya no invertir en el mantenimiento de lo que se tiene. Estamos en esa disyuntiva y análisis. En estos últimos dos meses estuvimos trabajando mucho en eso y cuando uno ve las ofertas que hay, hablamos de lo que decíamos recién", remató.