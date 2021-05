Malestar del gobierno argentino por dosis contra el COVID-19 para uruguayos que residen en ese país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno argentino manifestó su molestia y sorpresa ante la decisión de la administración de Luis Lacalle Pou de estudiar la demanda de compatriotas residentes en el vecino país que piden poder acceder a vacunas de este lado del Río de la Plata.

Varios uruguayos que viven en Buenos Aires solicitaron en el Consulado de la capital argentina apoyo para poder ser vacunados en Uruguay, ya que el ritmo de vacunación allí avanza a un ritmo notoriamente lento, según adelantó El País en su edición del martes. El tema también fue conversado entre legisladores del oficialismo y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ese mismo día en el Palacio Legislativo.

Actualmente toda persona que tenga cédula de identidad uruguaya puede registrarse para vacunarse en Uruguay. La dificultad que tienen los que viven en Argentina -o en otros países del exterior- son los protocolos para viajar de país a país, ya que deben cumplir con los hisopados y cuarentenas correspondientes, lo que les implica tener días libres sin trabajar.



“Uruguay tiene compradas, de aquí a dos o tres meses, 6,5 millones de vacunas. Se está evaluando”, dijo Delgado a los medios locales ayer por la tarde, confirmando que se estaba estudiando la posibilidad de desarrollar un plan especial para ese contingente de uruguayos en Argentina.

En horas de la noche el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, se reunió con el presidente Lacalle Pou, a quien le presentó formalmente la inquietud de los compatriotas residentes en el vecino país. Enciso destacó que le dejó al mandatario el “planteo de manejar algún criterio para la vacunación” en Argentina. Y añadió: “Es un tema de sensibilidad (…), lo va a evaluar el propio presidente a nivel de los ministerios o de las jerarquías que correspondan”.

Tras el encuentro, el Poder Ejecutivo aclaró que no se pretende implementar ningún programa especial para residentes en Argentina hasta que se haya podido cubrir al total de la población que vive en Uruguay, comentaron a El País fuentes oficiales, y esto va en concordancia con lo que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había planteado sobre el tema.



Una de las ideas que manejaron algunos legisladores del oficialismo fue la de instrumentar en determinada fecha puestos en la frontera para que los uruguayos concurran en bloque a vacunarse.

Esto fue lo que generó más sorpresa en el gobierno de Alberto Fernández. La representación diplomática argentina tomó conocimiento del plan a estudio luego de publicada la nota de El País. Y ante ello la embajada en Montevideo emitió un comunicado manifestando su preocupación por este tema, ya que no han recibido ningún planteo formal de las autoridades uruguayas.

Países vecinos.

En el texto de la embajada argentina en Uruguay se detalla el “Plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina”, donde aparecen los criterios para la inmunización. En primer lugar están los que tienen mayores riesgos por exposición o función (personal de la salud y seguridad), y después los de mayor vulnerabilidad (barrios populares y gente en situación de calle). “En estos casos no hay excepción para las personas de otras nacionalidades que se encuentran incluidos en algunos de estos criterios de priorización”, dice el texto de la embajada comanda Alberto Iribarne.

“Por otra parte, hasta el momento la República Argentina no recibió ninguna inquietud o propuesta de ninguno de los países vecinos para implementar una alternativa al plan de vacunación para los ciudadanos de otros países residentes en Argentina”, agrega la embajada.



La representación diplomática comenta, además, que ha hecho gestiones a través de la cancillería uruguaya de “manera informal” para que “los extranjeros que integran los grupos de riesgo (por edad o por motivos de salud) y que no posean documento local y que no revisten el carácter de diplomáticos, puedan ser admitidos en el Plan de Vacunación local”.

Vacuna contra el coronavirus. Foto: Marcelo Bonjour

E insiste en que “hasta el momento el Plan de Vacunación solo contempla a aquellos ciudadanos que tienen cédula uruguaya”. Al mismo tiempo la embajada agradece que sí se haya incluido “al personal de las delegaciones diplomáticas extranjeras”.



El comunicado de la embajada Argentina se da cuando las relaciones diplomáticas entre los países vecinos no atraviesan el mejor momento. El anhelo de Uruguay de flexibilizar el Mercosur generó un choque entre los presidentes Lacalle Pou y Fernández en la última cumbre de jefes de Estado del Mercosur el 26 de marzo.

“Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre, no estamos dispuestos a que sea un corset”, dijo el uruguayo generando un cruce de Fernández. “Si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie”, respondió en esa oportunidad el argentino