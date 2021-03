Malestar en el FA con suspensión de la actividad parlamentaria por la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un proyecto de resolución propuesto por la vicepresidenta Beatriz Argimón para “suspender las actividades parlamentarias hasta el 12 de abril” debido a la pandemia no cayó bien en el Frente Amplio, que entendió “no se puede cerrar el Parlamento”, dijeron a El País fuentes de la oposición.

Si bien la propuesta apuntaba a tomar medidas en consecuencia con lo resuelto por el Poder Ejecutivo y con la intención de reducir al mínimo la actividad para evitar contagios, el FA entendió que no corresponde a Argimón la potestad de no convocar a la Cámara, sino que eso solo lo puede resolver el Plenario. Aunque, desde el Partido Nacional dijeron que no estaba pensado no convocar a la Cámara, sino suspender las demás actividades legislativas.

El planteo del FA fue realizado en la reunión de coordinación por el senador comunista Óscar Andrade y al final no se adoptó el mencionado proyecto de resolución. Por lo que se presume la Cámara volverá a sesionar el martes 6 de abril, después de concluida Semana de Turismo.



En esa fecha, deben ingresar los proyectos del Poder Ejecutivo, que disponen un impuesto transitorio para los salarios altos de funcionarios públicos y la iniciativa que otorga el derecho de concurrir a vacunarse en horario laboral sin que se apliquen descuentos a los empleados.

Lo que sí quedaron suspendidas fueron las comisiones y se activó el mecanismo de teletrabajo, con el objetivo de seguir las pautas del Ejecutivo para evitar contagios por COVID-19. En ese marco, se postergó la comparecencia del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, a la Comisión de Salud en Diputados.



En la Comisión Administrativa se detectó un brote de COVID-19, aunque también hay casos positivos tanto en Diputados como en el Senado. Los legisladores que contrajeron el virus son los senadores Sergio Botana (Partido Nacional), Silvia Nane (Frente Amplio) y Omar Estévez (Partido Colorado).