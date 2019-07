Malestar por armado de la lista al Senado de Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador nacionalista Jorge Larrañaga preparó la lista única de Alianza Nacional al Senado y algunos dirigentes que forman parte de ella se enteraron cuando leyeron los diarios. Eso generó gran malestar, llamadas telefónicas, conciliábulos y quizás alguna consecuencia política ulterior, dijeron a El País fuentes nacionalistas.

El problema central se presentó con el movimiento nacional Por la Patria, que conduce el diputado Jorge Gandini, que aspiraba a una buena ubicación en la plancha, respaldado por sus votos, pero se vio desairado. Quedó como primer suplente del intendente de Colonia Carlos Moreira en el segundo escaño al Senado.



La apuesta es clara: si Moreira gana la reelección en Colonia, en junio de 2020, marchará para su departamento dejando el Senado, y Gandini asumirá como titular. Pero ¿y si pierde la intendencia?.



Esa es la gran interrogante de la segunda banca aliancista del Senado, y por eso ayer por la tarde, luego de conocida la decisión de Larrañaga, comenzaron a sonar sin parar los timbres de los celulares de dirigentes como Gandini, los diputados Omar Lafluf y Edmundo Rosselli, sus principales apoyos, y gente de otros departamentos.



Por la Patria es un movimiento nacional con el que se aportaron algo más de 21.000 votos para Alianza, mientras las listas de Larrañaga también a nivel nacional obtuvieron 58.000. Pero parece que no alcanzó y Larrañaga cortó por lo sano: preservó a Moreira, uno de sus más fieles dirigentes hasta ahora y relegó a Gandini.



Gandini fue consultado por El País al respecto y pese a confirmar el malestar por la situación, especialmente por no ser informado por Larrañaga de su desplazamiento, prefirió no hacer comentarios por ahora.



Tras varios años como diputado por Montevideo y ahora al frente de una agrupación con presencia en todos los departamentos, a Gandini le seduce la idea de integrar el Senado. Larrañaga lo designó como primer titular a Diputados en Montevideo, con la lista 2004.



La semana pasada fue de indefiniciones en la plancha al Senado, a un punto tal que la junta nacional de Por la Patria se reunió el sábado 27 y acordó seguir las negociaciones.