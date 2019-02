Maldonado: juntan firmas para que OSE baje tarifas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es una de esas insólitas situaciones que suceden en Uruguay y nadie sabe bien por qué. El esquema tarifario de OSE en Maldonado, conocido como “tarifa 9”, es más caro que el que se aplica en el resto del país. Nació a fines de la década de 1960, cuando el gobierno de turno dispuso una tarifa más elevada para financiar la construcción de la planta de potabilización de Laguna del Sauce.



Lo cierto es que pasaron las décadas, así como administraciones de todos los colores políticos, y el sistema nunca se alteró. Una disposición transitoria se convirtió en definitiva por la vía de los hechos: el costo es casi 30% mayor y llega al 94% en los cargos fijos.

Por eso, organizaciones de vecinos e instituciones de Maldonado apelarán al gobierno para que modifique el esquema tarifario. En las próximas semanas empezarán a juntar firmas y elevarán un “derecho de petición” al presidente Tabaré Vázquez, OSE y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Constitución, que dice: “Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República”.



El tema fue tratado el viernes pasado en el encuentro de la bancada de legisladores de Maldonado con representantes de la Liga de Fomento de Punta del Este, la Asociación de Vecinos de La Barra y El Tesoro, la Liga de Fomento de José Ignacio y también de Punta Ballena.

La bancada de Maldonado incluye a todos los diputados del departamento excepto el exintendente Oscar de los Santos, quien no asiste a los encuentros con los demás legisladores. Su compañero Darío Pérez sí va a las reuniones, pero el viernes no pudo estar presente por problemas de agenda.



El diputado colorado Germán Cardoso, quien sugirió a los vecinos que inicien acciones mediante un derecho de petición, dijo a El País que este mecanismo no tiene “efecto categórico” sobre las acciones que emprenda el gobierno pero sí muestra “presión social”. Y agregó que es insostenible que por un mismo servicio se pague una tarifa más elevada en Maldonado que en Montevideo o Flores, por citar solo dos ejemplos distintos.

En los hechos, OSE amortizó varias veces el costo de la construcción de la planta de Laguna del Sauce hace casi 60 años, a tal extremo que hoy la explotación de los servicios de agua potable y de saneamiento generan un retorno de entre 10 y 20 millones de dólares anuales. La citada ganancia es empleada por OSE para subsidiar la tarifa en el resto del país.