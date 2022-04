Maldonado deja de exigir tapaboca en espacios cerrados, pero Antía lo recomienda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El decreto nacional nos obliga a tomar medidas acorde a ello, vamos a ir saliendo de la pandemia y quitando las restricciones, pero de todas maneras ustedes me ven con tapabocas", dijo el intendente de Maldonado, Enrique Antía, este viernes, en lo previo a la firma de la normativa departamental que marcará el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados como método de prevención de contagios de coronavirus.

"Se termina la obligación, pero la libertad va a quedar", agregó en rueda de prensa y remarcó: "Lo importante es que se apuesta a la libertad y la gente tiene que tener esa conciencia. Pero muchos vamos a seguir manteniendo el uso del tapaboca para dar la señal de que hay que seguirse cuidando, porque esto vino para quedarse".



El jefe firmará la resolución que abarcará especialmente al transporte colectivo y que "apela a la conciencia y la libertad con responsabilidad".

Antía indicó además que es importante evitar los conflictos que se puedan generar entre quienes ya no usen el tapaboca y aquellos que sí lo quieran hacer. "La gente sabe que en los lugares cerrados hay que cuidarse y si alguno no pone tapaboca, bueno, no se pone", afirmó.



El jefe comunal de Maldonado recordó el ejemplo de países como Corea, por ejemplo, donde desde hace décadas se utiliza tapaboca y desde aquí se observaba con "sorna", pero ahora hay conciencia de lo importante que era.

Por otra parte, la Intendencia de Maldonado informa que su director de Deportes, José Martín Hualde, afirmó que caen los aforos en actividades deportivas pero continuarán las medidas de higiene que se implementaron durante la pandemia.