Para Maldonado aglomeración será reunión de más de 10 personas: ¿qué ocurre en otros departamentos?

De cara a la temporada estival, en medio de la pandemia por el coronavirus, la intendencia de Maldonado definió que entenderá por aglomeración a todo grupo que supere las 10 personas.

El anuncio fue realizado tras la reunión que mantuvo el intendente Enrique Antía con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed).

"El gobierno tomó medidas a nivel nacional y nos mandó al frente a nosotros los intendentes, como siempre. Pero con mucho gusto nosotros encaramos la responsabilidad que tenemos por delante. De hecho Maldonado está coordinado desde hace tiempo con Salud Pública, Prefectura, la Policía", indicó Antía en rueda de prensa acerca de la resolución que tomó el Poder Ejecutivo de que sea el Cecoed el que se encargue de disolver las aglomeraciones.



Asimismo el intendente señaló que "se busca coordinar acciones rápidas" ya que hay "dos fines de semana largos y el comienzo de la temporada".



Además hizo hincapié en que "es fundamental que se cumplan los lineamientos nacional porque se va la vida y el trabajo de mucha gente" por eso dijo que se va a "equipar con cámaras Go-Pro para garantía de que se actúa en la disuación, prevención y diálogo".



La intendencia de Maldonado comunicó también que en esta oportunidad, a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, no se desarrollarán las tradicionales carreras San Fernando y San Antonio. Tampoco se harán actividades deportivas en la playa. Las que se realicen, al aire libre, tampoco podrán superar las 10 personas.



Mauricio Souza, coordinador del Cecoed, indicó que se conformarán equipos de trabajo para hacer recorridas preventivas tratando de evitar "aglomeraciones que no pueden superar las 10 personas con las distancias entre dos y cinco metros" previstas, y que se exhortará al uso de tapabocas y se coordinarán todas las acciones con los alcaldes de los municipios.

Ayer entró en vigencia la ley que limita el derecho de reunión, suspende las aglomeraciones y establece multas para quien infrinja las disposiciones. Hasta última hora de ayer lunes no se registraban intervenciones.



El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo a El País que "la orden que tienen los jefes de Policía, y de ahí descendentemente las jerarquías policiales, es suspender las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario".



Si bien no estableció un número para definir cuándo existe una aglomeración, explicó que se entiende que esto ocurre ante "la concentración, permanencia o circulación de personas en espacio públicos o privados de uso público, en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social ni se utilicen los elementos de protección personal".



¿Qué ocurre en otros departamentos?

En el caso de Colonia, el intendente Carlos Moreira informó que por aglomeración no se refiere a la cantidad de gente sino a todo grupo que no cumpla con el distanciamiento físico recomendado de dos metros y no utilice elementos de protección como el tapabocas, poniendo en riesgo su salud y la de los demás.

En la misma línea Daniel Silveira, representante del Gobierno Departamental en el CECOED de Rocha, dijo tras la reunión con la Intendencia que en caso de percibir aglomeraciones donde no se respeten las medidas sanitarias la idea es "hablar con la gente y explicarles la situación". Asimismo indicó que en caso de que ocurra desacato, el tema puede pasar a la órbita de Fiscalía, pero aclaró: "No creo que lleguemos a eso. La gente va a entender que nos estamos cuidando".



En Canelones, el intendente Yamandú Orsi remarcó que "hay que ser más rigurosos" en los controles" porque "hay gente que no entiende si no es con alguna medida restrictiva", dijo en radio Universal.



En ese sentido, Orsi consideraó que "faltan" más medidas restrictivas e indicó que "faltó un poco más de precisión" en la reglamentación de limitar el derecho a reunión.



En Salto, tras la reunión con el Cecoed, la Intendencia volvió a insistir en "extremar las medidas de higiene" como el lavado de manos, uso de tapaboca y distanciamiento físico y exhortó a la población "a no concurrir a eventos o actividades sociales para evitar aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados".



"Se solicita especialmente a la población la prevención personal. Se solicita que la realización de reuniones, no sean con más de diez personas, en espacios ventilados y manteniendo todas las medidas sanitarias ya explicitadas", remarcó la comuna.