"Mal chiste": Botana al cruce de Domenech, quien criticó política de combustibles

El senador nacionalista Sergio Botana apuntó contra el senador cabildante Guillermo Domenech, quien criticó la política del Gobierno con respecto a la fijación del precio de los combustibles, a dos días de una suba, la quinta consecutiva desde que se implementa el nuevo sistema hace un año.

"Supongo que Domenech no se creerá el cuento de que si Estados Unidos, Europa, no puede aguantar el precio de los combustibles Uruguay lo va a aguantar. Estamos grandecitos, ¿no? Creo que este tipo de jueguitos para la tribuna no son constructivos. En lo demás me gusta que los partidos planteemos alternativas, opciones, que hagamos una construcción seria desde posiciones diferentes. En este caso, bueno, es un mal chiste", lanzó este jueves Botana en declaraciones recogidas por 970 Noticias (Radio Universal).

En programa matutino Punto de Encuentro, de la misma radio, Domenech había planteado ayer que la guerra en Ucrania "ha elevado el precio del petróleo" y eso "indudablemente influye sobre el precio del combustible de forma que no hay gobierno que pueda resistir semejante aumento". Aunque que sostuvo que "más que el combustible, aumentó la refinación", valorando así la refinería de Ancap, sino estaría "mucho más caro".



"Sobre el combustible influye muchísimo el fideicomiso del boleto; el Imesi en las naftas; el IVA en el gasoil (...) que descuentan algunos productores, los que pagan Imeba no pueden descontarlo", dijo. Y luego lanzó: "Yo lo he dicho muchas veces, se lo he dicho al equipo económico incluso, que no lo ha tomado yo creo que a bien, pero es una política equivocada porque el combustible está en el inicio del proceso productivo".



"Creo sustancial que hay que modificar la tributación que grava los combustibles. Esa sería una vía de abaratar el combustible y favorecer a la producción", remarcó el senador cabildante.