“No es mágica”, “rescata el orden” y es un "compromiso": coalición hace defensa de LUC

Horas antes de la veda electoral, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Rìos junto al ministro de Trabajo, Pablo Mieres; el expresidente Julio María Sanguinetti y el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dieron los últimos argumentos de por qué votar el NO en el referédum y plantearon que la norma "no es mágica", pero "rescata el orden público". Además plantearon que "está en juego la lealtad institucional" y que el SI ha mentido "a cara de perro".

“Esta ley en materia de seguridad tampoco es la solución, no es una ley mágica”, dijo el senador Manini Ríos en un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM).

“Se tiene que complementar con muchas cosas: instrucción, equipamiento a la policía, buen salario, buen comando… Pero da las herramientas necesarias para que con todas esas cosas se pueda actuar con eficiencia y eficacia. ¿Qué es lo que ofrecen los que quieren derogar? Volver a marzo de 2020, volver a esa policía de manos atadas, tantas veces humillada, corrida a pedradas de barrios de Montevideo, insultada o escupida”, detalló Manini.



Para el cabildante, la mayoría de ciudadanos están a favor de que “se establezcan ciertos parámetros en la justicia, que no se liberen violadores o asesinos antes de tiempo, que se configuren ciertos delitos como la fuga, resistencia al arresto, agravio o asesinos o que se establezcan los antecedentes para violadores y asesinos después de que cumplen 18 años”.



El senador resaltó que el 28 de marzo, cuando pasen las elecciones, “va a salir el sol como todos los días, y ese día vamos a estar todos con los mismos problemas de hoy: problemas de empleo, seguridad, educación y la salud”. Por eso aboga por convocar “un gran diálogo nacional” y “terminar con esa lógica de un medio país trancando a otro medio país”; “tenemos que pensar en clave de país de una vez por todas”.

“Un país en crecimiento”

Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que lo que se discute lo es la ley, sino la gestión del gobierno. “¿Cómo está el país hoy? Un país en crecimiento. Después de una bruta caída del PBI (…) estamos en un país que vuelve a tomar la senda de crecimiento con mucho mayor ímpetu que había en años previos. Un empleo recuperado a mejores niveles que pre pandemia”, resaltó.



Además, dijo que lleva muchas campañas, pero nunca había visto “tantas mentiras”; “Cuando se entra en temas concretos mienten a cara de perro”.



“La última mentira: acusarnos a nosotros del aumento de precios. Hay que no saber nada de economía o tener mucha mala fe. Mundo inflacionario, mundo en guerra, EEUU tiene la inflación más grande en los últimos 30 años, brasil aumentó el combustible en 20% y por primera vez en muchos años el combustible es más caro allá que acá (…) y todavía nos dicen que somos responsables de una situación planetaria”, enfatizó.



“Un triunfo del ‘NO’ no va a generar situación de omnipotencia, no nos va a agrandar, no vamos a sacar pecho. Todo lo contrario: habrá más trabajo, esfuerzo, convicción y certeza de que vamos a sacar al país adelante”.

“Rescate del orden público”

El expresidente Julio María Sanguinetti también participó del desayuno de trabajo organizado por ADM y resaltó que la LUC rescata los “valores esenciales de una república democrática”.



“Las normas de seguridad son el rescate del orden público en el cual el Frente Amplio pagó tributo de una concepción ideológica. Su actuación en esta materia no fue un resultado de casualidad, sino una visión errada de la sociedad: la convicción de que en el delito la responsabilidad era toda de la sociedad”, agregó.



"Está en juego la lealtad institucional"

Finalmente tomó la palabra el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, quien expresó que más allá de la legitimidad del referéndum para derogar los 135 artículos de la LUC, "también está en juego la lealtad institucional de la forma en que se lleva adelante y de qué manera se posiciona la oposición en estos momentos".



"Nos cuestionan por llevar adelante una ley de urgencia con una serie de normas con las que nos comprometimos con la ciudadanía durante todo el trámite electoral en todas las instancias. Es nuestra obligación, y no solo nuestro derecho, llevar adelante esos cambios con los que nosotros nos comprometimos", agregó.