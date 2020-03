Tras el "no" a Maduro, Guaidó felicitó a Lacalle por su asunción como presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder opositor venezolano Juan Guaidó felicitó públicamente a través de sus redes sociales a Luis Lacalle Pou, luego de asumir como presidente de la República.

"Felicitaciones a Lacalle Pou por su toma de posesión como Presidente de Uruguay. Una vez más queda demostrado que las elecciones libres son la fórmula para la alternancia en el poder. Agradecemos su apoyo a la

Asamblea Nacional de Venezuela y a nuestra lucha por el rescate de la democracia", expresó.

Lacalle agradeció el mensaje y recordó que "el pueblo venezolano cuenta con nuestro afecto y apoyo".

Gracias @jguaido . El pueblo venezolano cuenta con nuestro afecto y apoyo. Un apretado abrazo. https://t.co/hjXzzrHZY5 — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 2, 2020

A mediados de febrero, Lacalle reconoció que la decisión de no invitar a Nicolás Maduro al acto de asunción del 1º de marzo fue de él, desligando a la Cancillería.

"Yo no estoy dispuesto a que en la asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, no es protocolo, es mi persona que tomó la decisión", explicó.



De todos modos, aclaró que la decisión de no invitar a Maduro no afectará el comercio con Venezuela, dado que la situación con ese país ya estaba "bastante complicada, entre otras cosas por falta de pago de algunas cosas que hemos vendido".



Cabe destacar que además de Maduro, tampoco fueron invitados a la asunción de Lacalle Pou los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega.



Quien sí estuvo presente en la asunción de Lacalle en representación de Venezuela, fue su embajador en Uruguay: Julio Chirino.