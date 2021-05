Lust dijo que si Lema asume como ministro en el Mides, Castaingdebat "debe renunciar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, afirmó que si Martín Lema asume como ministro de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat "debe renunciar".

Tras la salida de Pablo Bartol de la cartera, Lema asumirá como ministro del Mides en medio de dudas acerca de si Castaingdebat, su suegro, puede continuar como subsecretario.

El Código de Ética de la Función Pública (ley N°19.823) no permite que haya en un mismo organismo dos jerarcas con "lazos de parentesco dentro del segundo grado", como ocurriría en este caso.

Lust indicó que el artículo 36 de dicha ley "prohibe que parientes por afinidad sin distingui 'grados'" se desempeñen "en el mismo organismo público.

"El subsecretario del Mides es 'pariente por afinidad en segundo grado' del ministro Lema, en consecuencia debe renunciar", subrayó.

El art.36 de la ley 19823,prohibe que parientes por afinidad sin distinguir “grados” “actúen” es decir “trabajen” en el mismo organismo público,

el subsecretario del Mides es “pariente por afinidad en segundo grado” del Ministro M. Lema ,en consecuencia debe renunciar . — Dr. Eduardo Lust (@LustEduardo) May 3, 2021

El artículo 183 de la Constitución indica además que “cada ministerio tendrá un subsecretario que ingresará con el ministro, a su propuesta, y cesará con él, salvo nueva designación”. Sin embargo, como ocurrió cuando el excanciller Ernesto Talvi decidió irse del Ministerio de Relaciones Exteriores y Lacalle Pou decidió mantener a Carolina Ache en el cargo de subsecretaria, el presidente ratificó ahora el puesto de Castaingdebat.



De acuerdo a lo que pudo saber El País, Lema mantuvo en la jornada de ayer varias reuniones con diferentes actores del Mides. Si bien todavía no está confirmada la fecha de asunción, aunque a más tardar se espera que sea el martes 4 de mayo. De todos modos, no será él quien decida la continuidad del subsecretario, sino que depende de Presidencia. Por ahora no está previsto su alejamiento del cargo.