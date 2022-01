Lust afirmó que dijo una "barbaridad" y que frase sobre torturadores fue "generalización" incorrecta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cabildo Abierto analiza por estas horas qué hacer con las declaraciones del diputado Eduardo Lust, grabadas clandestinamente por un exmilitante del partido en agosto de 2020, y en las que el legislador dijo que “la mitad” del partido liderado por Guido Manini Ríos la conforman "torturadores".

El presidente del partido, Guillermo Domenech, dijo a El País que “obviamente” están evaluando qué respuesta dar como "colectivo" a esas afirmaciones, “que no tienen asidero en la realidad”, y que la decisión se tomará luego de hacer un estudio de los hechos que todavía están "frescos". “Puede ser que comuniquemos un rechazo a estas expresiones, así como también que aceptemos las explicaciones que dio Lust”.



Y Lust comenzó a dar sus explicaciones públicamente. “Fue una grabación secreta, que claramente no me agradó, pero son cosas de la política. Yo no tengo demasiada experiencia en política, y esto fue en agosto de 2020. Hoy, en 2022, tengo otro perfil”, dijo el legislador en diálogo con El País.



Sobre la afirmación respecto a los torturadores, aseguró que fue una “generalización” equivalente a decir “todas las murgas son de izquierda o ningún funcionario público trabaja”. “Son generalizaciones que claramente no dicen la verdad”, dijo, y se explayó: “Claramente no puedo pensar eso porque no podría estar en un partido así. Lo que sí creo —siguió— es que los torturadores de la dictadura votaban antes a otros partidos y ahora que apareció Cabildo Abierto, cuya base electoral tiene buena parte de la familia militar, posiblemente voten a este partido. Es algo que me parece lógico”.

Lust también cuestionó en la conversación que se hizo pública —que tuvo lugar en su despacho parlamentario— que el entonces militante Adrián Puppo —su interlocutor y quien lo grabó— afrontara un proceso disciplinario dentro de Cabildo por haber sido procesado como agresor de su novia. "Le hubieras pegado, porque te hicieron una cosa... A vos te la pusieron (por la suspensión del partido) de garrón. ¡Sos un nabo!", dijo Lust, según se escucha en el audio divulgado por Búsqueda.



Al respecto, el legislador admitió que fue una “barbaridad” lo que dijo, pero que la frase estaba sacada de contexto, porque hasta ese momento de la charla Puppo decía ser inocente, de acuerdo a la versión del legislador. “Él me estaba contando que había sido procesado por una situación que no había hecho, y yo dije eso en broma. Pero después me mostró la tobillera y entonces vi que sí había cometido el delito. ‘Está mal que le pegues a una mujer, es un delito y está bien que te juzguen, Adrián’, le dije, y eso claramente no se divulgó en el audio”, afirmó el diputado.



Para Lust es importante remarcar que, según dijo, está “absolutamente en contra de la violencia de género” e incluso contó una situación personal: “Tengo una hija que ha sufrido la violencia de género, y es una de las víctimas que, luego de que yo la incentivara a hacerlo, presentó una denuncia penal en el caso de la Federación Uruguaya de Hockey”.

“Quiere destruir a Cabildo”



Adrián Puppo fue la misma persona que en marzo de 2021 divulgó, también en Búsqueda, un audio de una conversación con el entonces vocal de ASSE por Cabildo Abierto, Enrique Montagno, que debió luego renunciar por haber dicho, entre otras cosas, que en el organismo había montado una “estructura gigantesca” y favorecido a militantes partidarios al conseguirles “135 cargos”.



Lust recordó este episodio, y añadió que Puppo tiene “como objetivo destruir a Cabildo Abierto, tal como él lo ha dicho”. “Montagno tuvo que renunciar porque el cargo que ocupaba dependía de la cúpula de Cabildo. Pero en mi caso, que tengo mi banca por un movimiento electoral, no me mueve la aguja, y si me suma o me resta no me preocupa”, concluyó Lust.