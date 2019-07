Luis Lacalle Pou: “Con Talvi vamos a gobernar en conjunto”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Terminó triunfador en una interna blanca más agitada de lo que preveía. Lacalle Pou mandó una señal de unidad la misma noche de la elección anunciando la fórmula y ahora empieza a trabajar los acuerdos para un gobierno de coalición que les permita a los blancos llegar al gobierno. Si bien siente que la situación económica del país continúa empeorando, no descarta poder bajar impuestos en el caso de llegar a la Torre Ejecutiva.

-¿Quedaron heridas en la interna?



-En una actividad donde uno pone todo -su intelecto, su corazón, su prestigio, su apellido, su familia, uno se juega todo- no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Si hay algo que uno tiene que asumir es la responsabilidad institucional. Yo soy candidato de todo el Partido Nacional. Con algunos tengo más cercanía, con algunos no tengo cercanía, pero soy candidato a presidente del partido. Es decir que no debe juzgar ni debe primar en lo institucional y en la candidatura el pasado personal de las relaciones entre cada uno.

-¿Un poco aquello que había dicho Mujica de despedirse de la barra para ser de todo el partido’?



-Yo dije eso el mismo día de la elección. Ya no tengo sector.



-¿Eso lo lleva a tener que cuidar y defender los posicionamiento de los otros sectores? Es algo similar a lo de la interna pasada…



-Sí, en la interna pasada era más simple. Porque era binario. Esta vez, no digo que sea más difícil, pero es más complejo: los equilibrios electorales… Yo creo -capaz que me equivoco- que la performance electoral de algunos grupos en la interna no necesariamente puede ser la que tengan en octubre.



-¿Esperaba cerrar el domingo de la forma que ocurrió?



-Sí. Hicimos todo para eso. Tiene tres etapas este proceso. La de largo aliento empezó hace un año cuando una persona cercana a mí planteó el nombre de Beatriz Argimón. Lo guardamos y ella hizo todo bien: abrió las puertas, cultivó la negociación, no fue en ninguna lista del sector, fue a los actos de todos los candidatos. Después la segunda etapa, 15 días antes de la elección la llamé y le comuniqué que tenía dos nombres. “Me gustaría poder usarlo en caso de que se den determinadas circunstancias para que seas candidata a vicepresidente”, le dije. Me contestó afirmativamente. La tercera etapa va desde el viernes al sábado (previo a la elección). Transmito dos nombres y se agrega uno más por parte de los intendentes que es Éber Da Rosa. La culminación es el domingo con los resultados conocidos. Yo siempre manejé tres escenarios: perder, ganar sin las mayorías, y ganar como yo creía que era el plan A, que fue el que se terminó dando.

Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

-Lo que trascendió en lo previo fue el nombre de Carlos Moreira, ¿es así?



-Es así.



-¿Conoce el concepto “Pan con pan”?



-Sí.



-Algunos cuestionamientos que ha recibido, sobre todo desde el Frente, es que se trata de una fórmula de “pan con pan”.



-¿Por qué es pan con pan?



-En la idea de que ambos son del mismo perfil. Por eso se lo pregunto.



-Claro, pero que lo justifiquen. Para empezar somos un hombre y una mujer. ¡Para empezar! Militamos en distintos sectores muchas veces. Beatriz votó conmigo en la interna pasada, antes lo hizo con Jorge Larrañaga. Tiene el cerno de ella en el Movimiento Nacional de Rocha. En el ’99 votamos juntos. Yo soy parlamentario desde hace muchos años, ella estuvo en el Parlamento, después fue directora del Inau. Es una mujer muy cercana a la cultura, que ha trabajado mucho con la diversidad, que tiene el respecto de otros actores sociales y políticos.



-¿La considera una fórmula redonda en ese sentido?



-Sí, tanto es así que el Frente Amplio tuvo que salir a decir eso. Si no, no decían nada. “Pan con pan”, y todas esas cosas que van a decir hasta el final de la campaña.

-Larrañaga fue su excompañero de fórmula, ¿qué papel le ve en la campaña, ahora que salió tercero?



-Obviamente su sector político es un sector importante, tradicional e importante, o sea que va a tener una importancia electoral. Después, tiene gente muy calificada para un futuro gobierno. Para empezar Carlos Moreira. No me quiero meter en el sector de él. Yo le tengo un respeto y un aprecio especial a Carlitos. Y otra gente que es buena en lo que hace y en el despliegue político. Yo creo que va a tener un peso electoral importante y después eventualmente gente para ofrecer en un gobierno.

-Para la idea de “gobierno de coalición” tenía un jugador importante que fue derrotado, Julio Sanguinetti. ¿Cómo lo ve a él en estas negociaciones?



-Hablé con el presidente Sanguinetti unos días después para saludarlo. No creo que esté ajeno a la actividad política en estos tiempos. Sin perjuicio de ello, quien es el preferido, quien tiene que llevar adelante, o ser vocero de las negociaciones es (Ernesto) Talvi, con el cual yo tengo una relación personal. Además de tener buenos amigos en común. Y él explícitamente ha dicho y daba mi nombre, remarcando que él estaba trabajando para formar un gobierno en común. Entonces parto de la base que con el Partido Colorado no va a haber ningún tipo de dificultad.

Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

-Talvi ha reafirmado que él quiere ganar el gobierno.



-Y es lo que me imagino que quieren los colorados. Es lógico. Nunca pensé que el Partido Colorado iba a competir para salir segundo o tercero. Yo voy a hacer la campaña como anticipé que la iba a hacer. Creo que tengo competidores cooperantes.

-¿No cambia el plan con el triunfo de Talvi?



-No, al revés. Son competidores cooperantes. Mi campaña es de coincidencias, no de diferencias.

-Los otros días dijo que sin duda estaba dispuesto a debatir con (Daniel) Martínez.



-Sí.



-¿Y con Talvi?



-Puede ser. Pero el debate es con Martínez. Con Ernesto Talvi, con el Partido Colorado, vamos a gobernar en conjunto. Como espero que así sea con el Partido Independiente, con el Partido de la Gente y con los que estén favorables a ese proyecto.

-Talvi ya marcó que con Manini Ríos no va a negociar.



-Bueno, hay que ir despacio. No hay que apurarse.



-Usted habla de buscar las coincidencias y él habla de un mar de diferencias con Cabildo Abierto.



-Puede ser que sea la visión de él. Yo voy a ver prudentemente en dónde hay coincidencias y dónde no.



-Con el que está claro que no hay coincidencias es con (Juan) Sartori.



-No es que no tenga coincidencias. No tengo relación.



-Con el diario del lunes, ¿le aportó algo al Partido Nacional?



-Votos sacó y salió segundo.



-¿Pero cree que le aportó al proyecto de los blancos?



-Electoralmente le aportó.

-¿Y se queda ahí?



-Sí, el resto…



-¿No es una figura que le gustaría tener para trabajar codo a codo?



-No soy quien para elegir quien está y quien no en el partido. Veremos cuál es su eje programático. Hay cosas que están claras con las que dije que no estamos de acuerdo. Pero veremos cuál es su equipo.



-Pero lo conocemos a su equipo. Desde J. J. Rendón para abajo…



-De esos, obviamente, ninguno. Según me enteré por la prensa, en teoría no van a estar más. ¡Y me alegra! Veremos los pesos electorales luego de cada sector.



-En el final de la campaña habló de que la situación del país empeoró después que elaboró el programa. ¿Algunos de los compromisos hay que reajustarlos?



-No, porque fue un escenario previendo que podía empeorar.

-En la pasada entrevista con El País manifestó el deseo de bajar impuestos. ¿Hoy visualiza esa posibilidad en el caso de llegar al gobierno?



-Si hacemos las cosas bien, si la economía acompaña y los socios no se desbarrancan, yo no lo descarto. No en los primeros meses, naturalmente.

RELACIONADAS Luis Lacalle Pou: "Se puede ahorrar en torno a US$ 900 millones por año" By EL PAIS Luis Lacalle Pou: "Se puede ahorrar en torno a US$ 900 millones por año" Luis Lacalle Pou: "Se puede ahorrar en torno a US$ 900 millones por año"

-¿Ni en el primer año?



-No sé. A priori no.



-Ha remarcado que sus anuncios son muy medidos. ¿Va a seguir así?



-Los que están ya mintieron. Parte del pesimismo en el que está la sociedad es en base a las frustraciones generadas desde el gobierno. Hay que recuperar la confianza. Y por eso hay que decir exactamente lo que se va a hacer. Tengo que decir lo que puedo hacer. Si hago una moña de más me van a cobrar el faul (sic) y tienen razón.

-¿Es un poco aquello de “corto en la promesa y largo en el cumplimiento”?



-Que decía un señor que yo conozco (por su padre, el expresidente). Muy austero, mi límite es Azucena (Arbeleche). Por suerte ella y su equipo hablamos de hasta dónde podemos comprometernos. Ir muy suave pero muy firme. Ella también se juega su prestigio.