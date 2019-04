Luis Lacalle Pou también salió al cruce y criticó dichos de Mujica y Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato blanco Luis Lacalle Pou se refirió este martes a los dichos tanto del expresidente José Mujica como del actual ministro de Economía Danilo Astori.



"Astori fue ministro de Economía, viceministro de la Presidencia, y ministro de Economía (nuevamente) tuvo todas las herramientas y toda la bonanza que quizás como ningún otro periodo en el país de avanzar social y económicamente. Y terminamos con desempleo, con inflación fuera del rango meta, con una deuda externa en crecimiento y con un déficit enorme", expresó durante un acto de incorporación del sector Todos.



Lacalle Pou indicó que actualmente hay más personas viviendo en asentamientos que saliendo de la crisis. "El que quiera ser presidente de la República, si el Frente Amplio pretende continuar, va a tener que decir qué va a hacer porque la receta que ha llevado hasta el momento es más gasto, más impuestos y más tarifas", indicó.

"Lo que nosotros proponemos, y se puede discutir pero pediríamos respeto, es que hay que achicar el gasto y mejorar la calidad del gasto", expresó. Al respecto indicó que esta propuesta también fue realizada por la precandidata frenteamplista Carolina Cosse: "Vayamos a esa discusión, esa es la que tenemos que tener, el resto es espuma y solo muestra incapacidad y un poquito de frustración".



Por otra parte aseguró que los comentarios que Mujica realizó el domingo durante un acto del Espacio 609 en el que ironizó las propuestas de los precandidatos de la oposición no lo sorprenden.



"No se olviden que Mujica prometió un gobierno honrado y un país de primera, o sea que no me extraña", expresó.