Los 19 puntos de la línea programática que presentó Luis Lacalle Pou

En la mañana de hoy domingo el precandidato presidencial por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dio cierre en Trinidad al congreso nacional de su sector, "Todos", y presentó las líneas programáticas de su propuesta.

El congreso comenzó ayer sábado, día en que Azucena Arbeleche, la figura elegida por Lacalle Pou para encargarse del Ministerio de Economía y Finanzas si le toca ganar las próximas elecciones, fue la encargada de presentar las claves de la línea económica del sector político.

“Hoy es un día muy importante para mi”, dijo el precandidato nacionalista en la presentación.



El slogan que presentó fue: “Un gobierno para evolucionar”. Y dijo que "esta también es una evolución personal”.

El senador sostuvo que "por primera vez en muchos años si hay un gobierno de coalición no va a ser de dos partidos sino de tres o más”. Y agregó que "los que están en el poder no se quieren ir" pero "a una sociedad le hace bien la alternancia en el poder. No tiene que ser tan traumático”.



“A mí me da la impresión que la llama de la ilusión (del actual gobierno) o se apagó o está muy tenue”, opinó.

El programa de gobierno que se presentó formalmente hoy domingo señala 19 puntos y estos son algunos fragmentos de los mismos:

1) Evolucionar

​

"Ni refundación ni marcha atrás: evolucionar. Las sociedades democráticas evolucionan. Construyen sobre lo que se hizo bien, corrigen lo que se hizo mal, aprenden de sus errores, abren caminos en busca de nuevos horizontes. Lo que no existe es la opción de volver atrás".

2) Un tiempo de cambios



"La rotación de partidos en el ejercicio del gobierno es una de las grandes fortalezas de las sociedades democráticas. Por ese camino se renuevan. Por ese camino evolucionan hacia un futuro mejor".

3) Un país para soñar



"Si bien enfrentamos un país endeudado, con una infraestructura en mal estado, con graves problemas sociales y una producción muy golpeada, sería equivocado e injusto pensar que el próximo gobierno deba dedicarse a achicar y a ajustar".

4) Prioridad a lo social



"...Es necesario cumplir dos grandes tareas: reorganizar la inversión social con un propósito de desarrollo humano sostenible, y adoptar un nuevo estilo de gestión. Las estrategias de acción y la institucionalidad desarrollada en estos años (particularmente el MIDES en su configuración

actual) no son parte de la solución sino del problema. Hay que desburocratizar, despartidizar y aprovechar mejor los enormes recursos disponibles en la sociedad".

5) Recuperar la convivencia



"El primer paso hacia un país mejor es recuperar una convivencia segura y pacífica. Tal como dice nuestra Constitución, la seguridad es un derecho fundamental de los ciudadanos, porque es condición para poder disfrutar de nuestra vida, de la felicidad que vamos construyendo y de

las posesiones a las que hemos accedido con nuestro esfuerzo. No existe contradicción entre seguridad y derechos humanos".

6) La seguridad humana como meta



"El papel del Estado no consiste solamente en prevenir, disuadir y

reprimir el delito, sino en crear las condiciones para que cada miembro de la sociedad pueda desarrollarse plenamente y buscar su felicidad. El objetivo final es el desarrollo humano sostenible".

7) Proteger el medio ambiente



"Un componente esencial de la seguridad humana es la seguridad ambiental. Y este es un terreno donde hemos retrocedido. El lema “Uruguay Natural” pasó de ser una idea con la que todos nos identificábamos a funcionar como un simple recurso de marketing. Detrás de esa

frase no hay políticas eficaces, ni normas adecuadas, ni coordinación entre diferentes reparticiones del Estado, ni una verdadera educación ambiental".

8) Una deuda pendiente : las generaciones jóvenes



"Tenemos que cuidar a todos y tenemos que cuidarnos entre todos. Pero muy especialmente tenemos que dar protección y oportunidades a las nuevas generaciones de uruguayos, es decir, a nuestros niños y nuestros jóvenes".

9) Relaciones laborales fundadas en la cooperación



"Nuestro país tiene una rica tradición de gestión de las relaciones laborales, en cuyo centro están los Consejos de Salarios. Nosotros nos identificamos con esa tradición y estamos comprometidos con su continuidad. Los Consejos de Salarios seguirán siendo el ámbito clave y contarán con todo nuestro respaldo".

10) Una seguridad social sensible y responsable



"Todos merecemos una jubilación digna al final de una vida de trabajo. Ese es un derecho que tenemos que proteger, y la primera manera de hacerlo es administrar con cuidado".

11) Una sociedad que respalde a las personas con discapacidades



"Vamos a promover la creación de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Y para evitar que esa Secretaría se convierta en un organismo burocrático sin capacidad de incidencia en la vida real, vamos a incluir en su directiva a representantes de organizaciones de

personas con discapacidades, electas por sus propios miembros".

12) Un sistema de salud transparente



"En el año 2008 se inició la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Era una reforma que perseguía fines compartibles, como la cobertura universal, la complementación de servicios y el fortalecimiento de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Por eso fue apoyada por la oposición. Diez años después, algunas debilidades en el diseño y graves errores de gestión nos colocan

muy por debajo de las expectativas creadas".

13) La cultura como cultivo de vínculos



"La cultura no es un lujo que las sociedades se dan cuando ya no saben en qué gastar dinero, sino una manera de cultivar vínculos con nosotros mismos (nuestras pertenencias, nuestras acumulaciones) y con aquello que nos rodea (la región, el continente, el mundo)".

14) Una agenda económica centrada en la competitividad



"Lo que el país está necesitando es un “shock de competitividad”. Tenemos que concretar en un plazo razonablemente breve un conjunto de cambios que, por diferentes vías, reduzcan los altísimos costos que hoy tiene producir en Uruguay, alienten la inversión, dinamicen las exportaciones, mejoren los niveles de empleo y favorezcan de manera general el bienestar de los uruguayos".

15) Desarrollar infraestructura



"El “shock de productividad” requerirá asimismo un paquete de políticas sectoriales que, en conjunto, generen condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad productiva. La primera de ellas es el desarrollo de infraestructura".

16) Salir al encuentro del mundo



"El shock de competitividad también incluye a las relaciones internacionales. Una apuesta puramente ideológica a un Mercosur cada vez más bloqueado y un rechazo igualmente ideológico a la búsqueda de otros acuerdos comerciales han dejado al país en una situación de

aislamiento comercial. Tenemos dificultades para entrar a muchos mercados o solo podemos hacerlo en condiciones desventajosas. Todo esto significa menos comercio exterior, menos producción nacional y menos empleo".

17) Reorganizar el Estado



"Nuestra primera acción en caso de ganar las elecciones será pedir

una auditoría externa del Estado. Queremos conocer la realidad que vamos a recibir y queremos deslindar responsabilidades, para luego poner en marcha otro estilo de gestión".

18) Apostar a la tecnología



"Uruguay está en el camino correcto: venimos avanzando en el despliegue de infraestructura de redes, en la generación de condiciones para el crecimiento de servicios y aplicaciones, y en el desarrollo de habilidades digitales. Pero tenemos que ir más allá, corrigiendo errores, fortaleciendo aciertos e impulsando nuevos desarrollos".

19) Gobernar construyendo



"Queremos gobernar para construir un país mejor. No hacemos política contra nadie, sino a favor de los uruguayos. Nos apasiona el futuro: el país que podemos seguir construyendo entre todos. Sin marchas atrás ni ánimos refundacionales. Evolucionando. Edificando sobre lo que se hizo y agregando lo que todavía no está. Con respeto a los que piensan diferente y con vocación de construir acuerdos amplios. En democracia. Respetando las libertades y los derechos. Con sentido de justicia y con sensibilidad social. Nuestra invitación es a construir. Los uruguayos tenemos una gran historia por delante".