Luis Lacalle Pou: “Mi compromiso es que la gente camine sin miedo”

"Uruguay tiene que volver a ser un país pacífico y la gente no puede caminar con miedo. Mi compromiso es que la gente en Uruguay camine sin miedo”, sostuvo ayer el presidente electo y Luis Lacalle Pou y agregó: “Tenemos que vivir en paz”.

El futuro mandatario patricio ayer del America Business Forum que se realizó en Punta del Este donde se refirió a temas variados, que fueron desde la política exterior que quiere impulsar hasta su compromiso para combatir la inseguridad, pasando por asuntos vinculados a la educación y también a la vivienda.

Al referirse a la seguridad pública dijo que el concepto que hay que usar es el de “seguridad humana”, ya que no solo está referido a la seguridad sino a la violencia en general. “Vamos a bajar los niveles, a redefinir el concepto de tolerancia, antes era ‘te banco porque no me queda otra’, ahora la tolerancia es ‘yo me pongo en tus zapatos, no estoy de acuerdo, pero te entiendo’”, indicó.

El tema de seguridad estuvo enmarcado en la descripción de los desafíos que el país tiene por delante, entre los que Lacalle Pou incluyó a la educación y también a la vivienda.



Al respecto expresó: “En el mundo moderno quien accede a educación va corriendo en la punta y el que no accede queda muy rezagado. La brecha entre el acceso al conocimiento y no es cada vez mayor y el mundo nos dice que se va a multiplicar eso, con lo cual las injusticias pueden ser mayores. Está comprobado que un niño que no accede a educación de calidad hoy, dentro de 15 años o 20 años va a quedar afuera de una gran cantidad de empleos y de emprendimientos”, expresó.

Lacalle Pou dijo, además, que los estudiantes jóvenes están en una edad en la que no quieren ir al liceo. “Tiene que haber un atractivo para ese niño, adolescente y para sus padres de que ir a estudiar sea una oportunidad de subir escalones y ahí es donde el Estado de este lado del mostrador tiene que hacer cambios”, expresó en referencia a las CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) y consideró que tienen que ser el centro del conocimiento “allí está la punta del desarrollo”.



Con respecto a la vivienda indicó que en Uruguay hay un problema habitacional, Hay 198.000 uruguayos que no tienen un techo digno y allí hay que hacer un esfuerzo muy grande”, enfatizó Lacalle Pou.