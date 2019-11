Luis Lacalle Pou llegó a votar después de una jornada de saludos, charlas y selfies

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato blanco Luis Lacalle Pou llegó a su centro de votación media hora después de lo previsto, luego de realizar su tradicional recorrida para visitar a los militantes y votantes que lo apoyan.

Al salir de su centro de votación y tras saludar a las personas que se acercaron a pedirle fotos o autógrafos, Lacalle Pou realizó una rueda de prensa.

"Voy a hacer valoraciones de ese tipo una vez que termine la veda", contestó al ser consultado sobre el video realizado por el senador electo Guido Manini Ríos, pero afirmó que por el momento no habló con él.

Sobre lo sucedido en el zona de Kibón el candidato afirmó: "No podía acreditar que eso se dé en el país, hay que ser claro, hay que ser contundente, hay que ver quién inicia esos disturbios. Eso no puede pasar gane quien gane las elecciones", expresó.



En caso de ganar esta noche se comunicará con el presidente Tabaré Váquez y le pedirá una reunión para mañana, pero afirmó que él es "muy cauteloso" y que todavía "no está todo el pescado vendido" porque "los resultados no se conocen".



"La emoción le pasó por arriba a la razón", respondió al ser consultado sobre qué sintió en estas últimas horas. Además habló de que ver las banderas de varios partidos unidas lo "llenó de emoción": "La unidad nacional es importantísima, una elección no puede ser cambiar una mitad de Uruguay por la otra".

El candidato recorrió durante la mañana de este domingo sedes de varios partidos y se sacó fotos con todas las personas que se lo pidieron.