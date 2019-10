Luis Lacalle Pou: “Hay que aflojarle la cincha a la producción”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dice que es terco, que está convencido, que confía en su equipo técnico y que sus promesas no son “cantos de sirena” o simples eslóganes electorales para juntar votos. Por eso ayer el candidato blanco Luis Lacalle Pou en Mercedes le gritó “retruco” a su competidor del Frente Amplio y aseguró una vez más con énfasis que si gana las elecciones en su gobierno no se aumentarán las tarifas ni los impuestos.

El candidato oficialista Daniel Martínez le pasó un mensaje el viernes pasado y le advirtió que estaba siendo demasiado jugado con atarse de manos a no aumentar impuestos. “Que tenga cuidado Lacalle porque a mí me pasó con la suba del boleto”, dijo el frentista en referencia a que en su campaña a la Intendencia de Montevideo en 2015 se comprometió a no subir el precio del boleto y no logró cumplirlo.



Es que el frenteamplista sostiene que por más confianza y disposición que se tenga con los planteos económicos, muchas veces la situación externa termina condicionando. Es por eso que en esta campaña Martínez asegura que no quiere subir los tributos, pero que no quiere atarse de manos y quedar como un “incumplidor” porque la guerra comercial entre Estados y China genera “un descalabro”.



Ayer a la noche Lacalle le respondió y dijo que si gana su gobierno “no va a ser cómplice” de generar una situación en el país que produzca más cierre de empresas y desempleo.

“Nosotros tercamente, porque estamos convencidos que Uruguay no resiste más impuestos”, dijo el candidato del Partido Nacional. Lacalle avanzó en su discurso y dijo que “alguno le dirá que no hay otra salida”.



El aspirante a la banda presidencial admitió que es un punto que evalúa constantemente técnicamente y políticamente con su equipo. Allí recordó que la mujer elegida para liderar el ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, le explica que depende de él, que se trata de una decisión política.



Por eso el blanco reafirmó que está convencido que se puede gobernar mejor que lo que hizo el Frente Amplio y que se puede ahorrar sin subir las tarifas e impuestos.



“Los que llegaron ancados en la sensibilidad social terminaron siendo los más economicistas. Cada vez que hablan de un logro hablan de plata. Yo quiero participar de un gobierno que cada vez que habla de un logro le ponga cara, corazón, un barrio”, enfatizó Lacalle Pou.



En el acto de cierre en Mercedes hizo hincapié en reflotar lo que considera un “sector productivo” central del país. “Hay que aflojarle la cincha a las fuerzas productivas nacionales”, dijo y remarcó que su programa de gobierno apunta a mejorar el gasto y devolverle a la sociedad los impuestos en mejores servicios.



“Nosotros queremos ser los mejores socios de la renta agropecuaria”, remarcó el blanco al explicar que para que el país salga adelante se necesita un sector productivo saludable.

Lacalle Pou este martes durante un acto en Fray Bentos. Foto: Pablo S. Fernández

En esa línea enumeró una lista de rubros y sectores donde el Frente Amplio incrementó significativamente el presupuesto, pero no se han visto resultados. Los dos centrales fueron seguridad y educación. El blanco sostiene que en el segundo, en educación, se deben repensar las políticas para que los esfuerzos económicos logren mejores resultados.



Allí es que ha planteado que los mejores maestros y educadores sean los que concurran a las zonas con mayores necesidades; un punto que también había planteado el entonces candidato del Frente Amplio Tabaré Vázquez en la campaña pasada pero que no se terminó de implementar.