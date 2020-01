Luis Lacalle Pou evalúa cómo dar recursos a la ley de urgencia consideración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Gandini tiene vasta experiencia parlamentaria y vivió unas cuantas discusiones presupuestales, sobre todo como legislador opositor. Es diputado desde hace 15 años -los mismos en los que el Frente Amplio gobernó el país- y antes, en la legislatura 1995-2000, fue senador. Por eso, cuando este martes 31 de diciembre se reunió con Luis Lacalle Pou en la sede de Bulevar Artigas y le llevó un planteo sobre el financiamiento del proyecto de ley de urgente consideración en 2020, el presidente electo lo escuchó con atención.

Ese proyecto -en el que Lacalle piensa aprobar muchas de sus propuestas más relevantes en los tres primeros meses de gobierno- tiene más de 400 artículos y será tratado en el Parlamento desde inicios de marzo. El texto es afinado por el presidente electo junto al futuro prosecretario Rodrigo Ferrés, antes de que sea puesto a consideración de los socios de la coalición multicolor.

Pero hay una limitante que puede demorar hasta 2021 la puesta en práctica de algunas disposiciones: la falta de presupuesto. Este proyecto no puede incluir normas presupuestales y algunas de los cambios que se establezcan allí -por ejemplo, la creación de un ministerio de Medio Ambiente- necesitarán partidas económicas.



Por eso, Gandini conversó este martes con Lacalle un planteo que ya había hecho llegar unos días antes al equipo económico. El punto central es cómo darle viabilidad a algunas normativas incluidas en el ambicioso proyecto del próximo gobierno y la respuesta puede estar en la Rendición de Cuentas. Ese proyecto puede ser aprobado antes del Presupuesto Nacional, que se estudiará en el segundo semestre de 2020 y entra a regir en enero de 2021.

“Pero esperar hasta 2021 puede traer algunos inconvenientes”, dijo Gandini a El País. “Trasladé a Lacalle la idea de no desechar el estudio de algunas de esas normas presupuestales en la Rendición de Cuentas de 2019, que es una norma intermedia”, indicó. La fecha tope para que el gobierno envíe ese proyecto es el 30 de junio, pero podría ser presentada en abril y aprobado en junio o julio, antes del Presupuesto.

“Ese proyecto puede tener un solo artículo o puede tener un articulado, como sucede habitualmente. Ese articulado es una norma presupuestal, aunque no quinquenal, y puede contener aspectos que sea necesario legislar antes que el Presupuesto Quinquenal”, indicó Gandini, quien asumirá como senador. En la reunión le mostró algunos antecedentes al futuro presidente. Lacalle tomó la idea y quedaron en seguir estudiando el asunto, una vez que sea definido el texto del proyecto de urgente consideración.

Chisporroteos

El fin de año trajo nuevas rispideces entre el gobierno actual y el electo, después que el presidente Tabaré Vázquez declaró el lunes la emergencia nacional en violencia basada en género. Unos días antes había hecho llegar a Lacalle Pou un proyecto de ley para limitar el acceso a los medicamentos de alto costo.

Lacalle Pou dijo el martes que está bien declarar la emergencia, pero se mostró crítico con la falta de presupuesto.

“Cuando uno declara una emergencia supone medidas prácticas al respecto; entiendo la declaratoria, puede ser discutible el momento, pero es llover sobre mojado. ¿Ahora cuál es la acción en concreto? Le ha faltado práctica, y práctica es presupuesto”, dijo Lacalle Pou en ronda de prensa, el último día de trabajo del año, en su sede de Bulevar Artigas, donde trabajará hasta el cambio de mando el 1° de marzo.

“Esta emergencia no es nueva”, insistió Lacalle. “Hay que ver cuáles son las medidas prácticas. Esto hace a recursos. En base a las tobilleras, a la acción, a la Justicia. Estos temas son muy delicados, cuando desde el gobierno se toma una acción de este tipo lo que uno espera después son hechos en la realidad”, dijo Lacalle.

Y preguntó: “¿Que es una emergencia? Es algo que se salió de su cauce. El concepto de emergencia es ya y lo que uno espera es medidas formales al respecto”.



¿Qué cambios plantea el decreto del actual gobierno? Entre otras medidas, Vázquez dispuso ampliar el programa de tobilleras electrónicas mediante la adquisición de 200 unidades más, una campaña de difusión sobre protección y cursos virtuales a educadores.

Lacalle Pou insistió el martes en la crítica a Vázquez y dijo que “las palabras de los gobernantes tienen que ser acompañadas de actos”. Por eso, agregó: “Declarar una emergencia tiene que traer aparejadas medidas en tiempo real. Esto no es transición. Si es transición, no es una emergencia”.

Más críticas

El presidente electo también se refirió al proyecto propuesto por el presidente Vázquez sobre los medicamentos de alto costo. Dijo que “no es algo nuevo” y que ya hubo un proyecto de ley al respecto que se trató de incluir en una instancia presupuestal y aquella vez el Partido Nacional lo rechazó en forma expresa. “Creemos que hay que tomar medidas, pero en el sentido de tener mayor accesibilidad, de aggiornar los listados”, opinó el futuro presidente.



Lacalle Pou indicó que en el proyecto de ley de urgencia que enviará al Parlamento habrá medidas sobre los medicamentos, pero aclaró que no van en la línea de Vázquez. Todo indica que Lacalle no tomará sus sugerencias.

“El sentido nuestro es de facilitar que la gente que necesita estos medicamentos tenga acceso, no de restringir”, afirmó Lacalle.



Con respecto al plan planteado por Vázquez sobre la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía, también se mostró crítico: “Lo que no ha habido son medidas; el diagnóstico lo conocemos, la acción no ha sido de la dimensión ni la importancia que debería haber sido”. Y agregó: “Hay informes de gente muy capacitada e instruida. El monitoreo en tiempo real se puede hacer y no se está haciendo. El tema de algunos embalses, si es que se necesitan, no es nuevo. Este proyecto en Casupá, que yo tomé conocimiento hace 15 años si la memoria no me falla, no es nuevo”.



El presidente electo insistió en que Vázquez “le pasa la pelota” al gobierno entrante, que “hereda problemas por falta de acciones”.