Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno está “desgastado y ha tirado la toalla”

Luis Lacalle Pou dijo en Soriano, que la reforma de la seguridad social deberá resolverse en el primer año de gobierno. Su idea pasa por respetar las reglas para quienes están actualmente en el mercado laboral, aumentar la edad de jubilación para quienes ingresen al mercado a partir de la aprobación de la ley y para el servicio de retiros de las Fuerzas Armadas.

Tras inaugurar un baluarte partidario en Mercedes, el senador nacionalista dijo que Tabaré Vázquez gobierna sin rumbo y sin ejercer la autoridad y que el ministro Danilo Astori actúa con enorme responsabilidad. El líder blanco indicó que en todo el país percibe dos temas excluyentes: seguridad y empleo. Sobre la falta de trabajo dijo que es “un problema creciente no solo por la cantidad de gente que está perdiendo su trabajo, sino por el temor a perderlo por la retracción, cuando vemos que la inversión retrocede, que cierran establecimientos grandes, medianos y chicos que generalmente no son noticia”. Prefirió no opinar sobre la propuesta de Juan Sartori de crear 100 mil nuevos empleos.

Insistió en que el gobierno está “desgastado y ha tirado la toalla”.

“Lamentablemente es comprobable y es algo que ha sido progresivo. Desde hace tres años vengo diciendo que el gobierno no tiene agenda, después no tuvo rumbo y ahora el presidente no solo no tiene agenda, no tiene rumbo y tampoco ejercicio de la autoridad, no está presente en los temas de los uruguayos” advirtió. También fustigó a Danilo Astori.

“Tenemos un ministro de Economía, que es el gran responsable de que la economía esté con números en rojo, opinando desde la tribuna: habría que hacer aquello, el próximo gobierno va a tener que hacer una reforma de la seguridad social, preocupa el déficit fiscal, y reconociendo que tuvimos un problema con el exceso de funcionaros públicos. Perdón, están en el gobierno y les quedan 9 meses, pero la vida de los uruguayos es muy importante para decir no vamos a tocar nada, no vamos a reformar nada durante el tiempo que les queda. Es una enorme irresponsabilidad”, expresó quien lidera con amplitud las encuestas en la interna nacionalista.

Control

Lacalle Pou consideró necesario emprender un camino de ahorro para controlar el déficit fiscal, pero en paralelo dijo que su propuesta de gobierno promueve fuertes rebajas en las tarifas de los combustibles y energía eléctrica para estimular la economía.

“La gente está pidiendo que le cuiden los recursos, que se le afloje el cinturón y que manejen bien lo que tanto le cuesta en impuestos y tarifas públicas. El que no tome como tema principal la macroeconomía en los primeros días de gobierno, es porque no entendió la situación o es irresponsable. Hay dos formas de hacerlo: la primera es con lo que ha insistido este gobierno que ha fracasado, que ha ido por la vía de mayores impuestos, más tarifas y combustibles más caros, lo que ha generado un efecto recesivo con empresas que cierran porque los números no dan, dado los altos costos, acá no hay misterio ninguno” indicó.

“La macroeconomía es un tema determinante, ¿Qué hay que hacer? Ahorrar en el gasto público” contestó Lacalle a su propia pregunta. “Lo dijo el BID, que vino al país y dijo que se gasta mal, de manera ineficiente con filtraciones de todo tipo que ascienden a 3,7% del producto, estamos hablando de dos mil millones de dólares, y en los sectores que más necesitan es donde se producen las mayores filtraciones” subrayó.

“El Uruguay está reclamando responsabilidad de los gobernantes para equilibrar los números para después tener un proceso de aflojar el cinturón” y destacó que se apunta a dos elementos básicos: la tarifa eléctrica y el precio de los combustibles, “porque son dos insumos importantes para la vida productiva, comercial y de transporte y logística del país, dos insumos que están muy caros por encima de la media de la región “sostuvo el senador blanco.

Reforma

Explicó que el próximo gobierno necesariamente deberá reformar la seguridad social y adelantó cual su idea en la materia.

“Primero, lo tendría que hacer este gobierno que ya tiró la toalla y no lo hace porque no quiere asumir la responsabilidad. Sé que habrá una herencia maldita y lo estoy diciendo antes, por eso las medidas que pretendo aplicar están basadas en lo que el gobierno va a dejar. A mí no me gustaría que la macroeconomía sea un problema, pero mi programa de gobierno empieza justamente por esto, por la irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos de este gobierno” sostuvo Lacalle.

“En mi programa de gobierno tenemos prevista la convocatoria a expertos de todos los partidos políticos para en el plazo de un año tener un nuevo sistema de seguridad social. Desde mi punto de vista tendría que tener los siguientes elementos: primero, saber que vamos a vivir más y saber que vamos a vivir mejor. Segundo, no alterar las reglas con las que uno empezó su vida laboral, o sea hacer lo imposible por no subir la edad de jubilación aunque si estimular desde el punto de vista económico que la gente opte por trabajar más. El promedio jubilatorio uruguayo está en los 63 años, si nosotros logramos una ecuación económica en la que el uruguayo diga estiro dos o tres años más porque me voy a jubilar mejor, ahí existe un estímulo para atrasar su retiro. Obviamente la cantidad de años trabajados, la tasa de reemplazo y la jubilación, son los tres elementos que vamos a tener que poner en la mesa para una reforma” indicó Lacalle que también dedicó un capítulo a los jóvenes que se iniciarán en el mercado laboral.

“A los que van a empezar a trabajar, cuando se vote la ley, y si a esos hay que cambiarles la edad de jubilación. Por suerte para ellos, van a vivir muchos más y mucho mejor, intelectual, físicamente y con mejores aptitudes. El sistema tiene que ir para ahí de la misma manera que en el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, hay que cambiar la edad de retiro de los militares” anunció Lacalle Pou, quien consideró que no le cabe “la menor duda” sobre la necesidad impostergable de aumentar la edad jubilatoria para la caja militar.