Luis Lacalle Pou aseguró que si llega a la presidencia construirá un hospital en el Cerro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato blanco Luis Lacalle Pou anunció este miércoles una vez más su compromiso para construir un Hospital Público en el Cerro de Montevideo, en un acto organizado por la la lista 71 realizado en el Club de Pesca del Cerro.



Lacalle Pou indicó que la idea de crear un centro hospitalario que pertenecería a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) radica en que, según indicó, un 70% de los montevideanos que usan el servicio viven en el oeste de la capital.



“El mayor esfuerzo en temas de descentralización de la salud en Montevideo está en llevar a cabo la construcción de un hospital en el Cerro para que todos ustedes tengan mas cerca la salud”, dijo el precandidato.

No es la primera vez que Lacalle Pou anuncia su compromiso para crear un hospital en ese barrio. En campañas anteriores ya había anunciado que en caso de llegar a la presidencia uno de sus objetivos sería la creación del hospital.

Luis Lacalle Pou. Foto: Prensa Lacalle Pou

Por otra parte también se mencionó la problemática de la vivienda en el barrio y Lacalle Pou indicó que el gobierno "ha abandonado a los sectores populares que necesitan una vivienda” y agregó que si le toca ser el próximo presidente este tipo de casas serán una de sus prioridades.



Indicó además que además la prioridad del Partido Nacional ante un eventual gobierno es empezar a atender a los más necesitados.



“El que venga a prometer que va a ser todo al principio del período de gobierno les está mintiendo, el horno no está para bollos, van a dejar al país endeudado, por eso vamos a empezar a atender a los más necesitados, eso es justicia social, a los mas necesitados para respetarlos hay que atenderlos y no hay que hacer banderas con ellos”, agregó.



En materia de seguridad indicó que el Estado debe tener una mayor presencia en las zonas rojas: “Si nos toca ser gobierno, el Estado va a clavar bandera en las zonas rojas y va a decir no nos moverán”, aseguró el precandidato.