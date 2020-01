Luis Alberto Lacalle Herrera presentó un libro en Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera presentó anoche el libro “Sin complejos, Pensamientos de un Herrerista del siglo XXI” del joven dirigente Tomás Teijeiro. El acto, del que también participó el escritor Diego Fischer, tuvo lugar en la Azotea de Haedo en Punta del Este.

“Conocí a Tomás por Lacalle Pou, de quien fue compañero. Y ahora que nos van a gobernar nuestros hijos me resulta particularmente simpático saber que Tomás está cerca de Luis, es uno de los que lo puede asesorar y él va a recibir su consejo porque lo quiere mucho”, dijo el exprimer mandatario.



Lacalle habló ante un nutrido público sobre las características históricas del Partido Nacional. “Como decía el doctor Herrera, somos hombres de patria, no de cualquiera sino de ésta. El Partido Nacional es un instrumento y no un fin. Tenemos la noción que es una fuerza con puertas abiertas que periódicamente se enriquece en esa ya antigua institución de 183 años, la vía para llegar a un país mejor”, afirmó Lacalle Herrera.



“No nos quedamos en el enamoramiento del instrumento, sino que lo usamos para hacer días mejores para nuestro país. Ojalá ese sea el tono este año 2020 en el que renovamos la esperanza de una patria mejor y de la unidad nacional como primer mandamiento de los orientales”, señaló.



Por otro lado, hizo mención a la defensa de los valores nacionales y de la identidad como nación.



“Aquí hay un solo país, hay varias maneras de interpretarlo, pero el gobierno nacional tiene que abarcar a todas esa manifestaciones porque esa es la forma de fortalecer nuestra individualidad, que la vamos a seguir defendiendo respecto del entorno y el continente. El fenómeno de la nacionalidad oriental es único e irreversible, profundo y es nuestra única razón para vivir”, destacó Lacalle Herrera.