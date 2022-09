Luis Alberto Heber se reunirá con fiscal por amenaza del barra Erwin “Coco” Parentini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Alberto Heber anunció ayer que se reunirá esta semana con el fiscal de Flagrancia Fernando Romano, el encargado de llevar adelante la investigación por la amenaza de muerte que recibió el ministro del Interior de parte de Erwin “Coco” Parentini. Este es uno de los líderes de la barra brava de Peñarol -hoy intenta recuperar su lugar- y se encuentra en prisión por ser el principal responsable de la muerte del hincha de Nacional Lucas Langhain, asesinado por orden suya en diciembre de 2019 -entre otros varios delitos.

Según dijeron fuentes del caso a El País, el fiscal esperará que el ministro ratifique la denuncia, para luego avanzar en la indagatoria el mensaje enviado por el delincuente desde el sector de máxima seguridad de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar).



Consultado al respecto en rueda de prensa, el secretario de Estado dijo que prefería “no darle más trascendencia” al tema. “Porque mucha gente, en este sentido, quiere notoriedad y no me parece correcto darle lo que están buscando”, aseguró el ministro.

Más temprano, en diálogo con Punto de Encuentro de Radio Universal, el director de Seguridad y Convivencia de la cartera de seguridad, Santiago González, detalló que el ministro “tiene su seguridad”, por lo que de momento no necesitará un refuerzo de su protección. En cuanto al director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, quien también fue amenazado por Parentini, aseguró que en su caso es una situación “corriente”, por lo que tampoco se tomarán medidas de mayor prevención.



González también fue interrogado acerca de si en la carta de amenaza se afirmaba que se iban a cometer crímenes vinculados al narcotráfico e incrementar la violencia de las barras, a lo que el jerarca respondió que había “algo de eso”.



“Parentini es así”, puntualizó el jerarca de Interior.

Las fuentes de la investigación aseguraron que Parentini envió dos cartas con la amenaza al ministro y ambas con contenidos “similares”. Y que, en principio, la figura delictiva que analiza el fiscal la de violencia privada, ya que en el mensaje el delincuente pidió cambiar las condiciones de reclusión.



Ese delito, que de acuerdo al Código Penal recae en quien “usare violencia o amenazas para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa”, es castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.



Parentini, de todos modos, ya tiene para cumplir una larga pena dentro de la cárcel, luego de que fuera condenado a 28 años de prisión en diciembre de 2020 por el crimen de Langhain.



A su vez, ya en ese entonces, Parentini estaba preso por haber ordenado, en 2015, el asesinato de Renny Auditore, otro de los líderes de la barra brava de Peñarol.



El enfrentamiento entre Parentini y Auditore se había debido a ajustes de cuentas en la interna de la barra aurinegra.

En abril pasado, Parentini sumó una nueva perla en su collar al ser encontrado responsable del ataque con disparo a un hincha de Flamengo, cuando este club disputó en noviembre del año pasado la final de la Copa Libertadores.



Por este caso, Parentini fue condenado como coautor de un delito de lesiones graves agravadas y se le dio una pena de dos años y 10 meses de penitenciaría.



Parentini había reconocido ser el autor intelectual de este ataque, que tuvo lugar en el Barrio Sur, cuando el parcial brasileño salía de un local gastronómico con otros hinchas de su cuadro.



Sebastián Puppo, abogado de Parentini, había dicho entonces a El País que el caso fue una “suerte de venganza” después de que hinchas de Peñarol fueran lastimados en disturbios en Río de Janeiro (Brasil) el año pasado.