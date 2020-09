Luis Alberto Heber propone peajes variables según su uso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los peajes con cajeros quedarán en el pasado. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, anunció en el Parlamento que prevé pasar a “un sistema de automatización antes del verano”.

“El que usa, paga. ¿Vamos a tener más peajes? Sí. ¿Cuántos? Aún no lo hemos determinado”, explicó Heber el jueves en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, según la versión taquigráfica a la accedió El País.



El ministro presentó junto a su equipo un plan de ejecución de obras viales más ambicioso que el ejecutado por su antecesor, Víctor Rossi. Mientras que el ministerio ejecutó obras en rutas por US$ 1.908 millones en el quinquenio anterior, más US$ 119 millones por proyectos de Participación Público Privada (PPP), Heber anunció una inversión en rutas por US$ 1.918 millones hasta 2025, más US$ 539 millones por PPP.

La presentación del plan fue elogiada por el diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio, que dijo que “es una superación con respecto a otras presentaciones”, puesto que especifica “ruta a ruta, plan a plan”.



De todas maneras, la posible duplicación de la cantidad de peajes, de 15 a 30, fue uno de los temas más controvertidos. “Yo me pregunto por qué una persona que vive en cualquier barrio de Montevideo, por medio de sus impuestos va a estar solventando el mantenimiento de rutas que nunca usa, sino que son utilizadas por quienes están ganando, tienen un negocio o simplemente están paseando. ¿Es lo mismo? ¿Pagamos todos igual? No; me parece que debería pagar quien usa más las rutas, sin perjuicio de lo cual al Ministerio viene plata de Rentas Generales”, explicó Heber, quien propone, además de la automatización, “establecer peajes diferenciales a la carga”.

“Me parece injusto que, cuando hablamos de carga, cobremos el mismo peaje a un camión que viene cargado, que está resintiendo el pavimento, que a otro que retorna vacío, por la misma ruta. Entonces, yo voy a venir con el plan de peajes. No sé si son 15 o son 10”, sostuvo.



El ministro explicó que la ruta 7, que se está terminando y une Montevideo con Paso Centurión, “admite dos peajes, inclusive, para el mantenimiento de lo que se está invirtiendo”. Además, anunció que hará la ruta 6 y que “una vez terminada, no antes, también admite peajes usuales, como los que están, y otros inusuales, por ejemplo, peajes de carga, no de tránsito de personas, porque hay camiones que están usando nuestras rutas y las están rompiendo”.

Foto: Archivo El País.

Heber informó además que “hay una iniciativa privada” que está estudiando, que establece “la posibilidad de hacer soluciones elevadas o pase longitudinal en el anillo perimetral (de la zona metropolitana), para evitar los semáforos y llegar a la Ruta N° 1”.



“Esta iniciativa implica cuatro o cinco peajes de $ 20 a lo largo de todo el anillo. Todavía no lo decidimos porque no llamamos a licitación. Estamos esperando la aprobación del intendente de Canelones; ya tenemos un principio de acuerdo con la Intendencia de Montevideo. Tenemos que esperar las elecciones departamentales para hablar con los intendentes electos a ver si estamos todos de acuerdo con esto que incluso facilitaría al tren que atraviesa el anillo”, agregó.

Automatización del sistema.

“Nosotros vamos a la automatización, que implica que no vamos a tener cajeras”, informó Heber, quien dijo que estuvo hablando con las funcionarias y con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) sobre la preocupación que hay de que queden sin trabajo. “No van a quedar sin trabajo. Vamos a hacer una bolsa de trabajo, porque van a haber nuevos peajes y puestos en frontera para que los turistas que ingresen a nuestro país tengan el TAG suficiente como para pagar automáticamente, en varios turnos”, agregó el ministro.

“La automatización significa bajar costos. Hoy podemos decir que la recaudación que tiene la Corporación Vial del Uruguay por peaje son US$ 70 millones. Fue menos este año. De esa cifra, US$ 20 millones se los lleva la administración de cobro. Esto significa que si nosotros automatizamos, tendríamos aproximadamente US$ 9 millones más de recaudación para poner en las rutas y dar más empleo (…) Toda esa recaudación la vamos a volcar a las rutas”, explicó Heber.