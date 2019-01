Topolansky: "Tenemos que redoblar la lucha si gana Lacalle Pou" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresdienta Lucía Topolansky dijo que si en las próximas elecciones presidenciales gana el nacionalista Luis Lacalle Pou, el Frente Amplio (FA) deberá "redoblar la lucha".



Entrevistada por el semanario Búsqueda, la jerarca habló de las próximas elecciones presidenciales, de los percandidatos del FA y de la posibilidad de que gane el opositor Lacalle Pou.



Consultada sobre éste último tema, Topolansky dijo que la mejor forma de abandonar una lucha, es abandonándola: "Tenemos que redoblar la lucha si gana Lacalle Pou, posicionarnos en la oposición".



Contó que cuando ella ingresó al Parlamento estuvo en la oposición y fue en ese momento que hicieron "otro tipo de oposición, y creo que la nuestra fue mejor. Y pelear porque la vida no se acaba en una legislatura. Pelear a morir. Y esa sería por la única circunstancia que volvería al Parlamento: para dar la batalla, porque tenemos una enorme responsabilidad con la construcción del país por arriba de quien esté de presidente".

La vicepresidenta habló también de los precandidatos que tiene el FA de cara a las elecciones y dijo que "los candidatos son todos buenos, pero bien distintos los cuatro", en referencia a Carolina Cosse, Daniel Martínez, Mario Bergara y Óscar Andrade.

Respecto a Cosse, Topolansky opinó que "Carolina en el quinquenio de la presidencia de Pepe tuvo una muy buena gestión en Antel".



Y agregó que "Antel es una empresa esencialmente tecnológica y ella es una mujer esencialmente de la tecnología. Su especialidad está ahí y el mundo que se viene es tecnológico. Y si bien vos me dirás cómo compatibilizás eso con cómo le hablás tú a los vecinos del Plan Juntos, sí, ahí tengo que resolver algo. Tengo que hacer salvar esa distancia, pero me tengo fe".



Topolansky señaló que el Movimiento de Participación Popular (MPP) "puede hacer ese aporte" para salvar la distancia.



Y ante la pregunta de si Cosse "es delfín suyo", respondió entre risas que no: "No. Yo tenía un pollo, pero decidimos que era mejor que no corriera en esta".

Sobre Martínez, actual intendente de Montevideo, la vicepresidenta opinó que debe tener cuidado con su mirada tan “tecnicista”:



Se refirió en concreto a la gestión en la comuna y dijo que por ejemplo, "habíamos pensado un plan de obras distinto al de Daniel, porque el urbanismo para nosotros es la mejor arma para hacer más inclusiva a una ciudad. Pero la formación de ingeniero no incluye el urbanismo. Hay temas que son difíciles, que todavía están ahí en el tintero, pero el quinquenio no terminó; Montevideo está en obra y las obras sabemos que llevan tiempo".



Y añadió que "salvo este último mes, no ha tenido grandes conflictos con el personal. Mi única duda está en la profundización de la descentralización, porque hubo algunas funciones de los municipios que se retiraron, se centralizaron, y probablemente yo no lo hubiera hecho. Tengo que mirar el resultado concreto y la excesiva cantidad de miradas técnicas me dejan dudas".

Sobre Bergara, Topolansky dijo que "es un compañero que lo vimos desempeñarse en toda el área económica, en distintas funciones, y que es muy prestigioso".



"Pero no tenemos demasiada discusión política fuera de esos ámbitos con él, porque una cosa es la economía agraria, la economía social, capaz que nos estamos equivocando, pero teníamos dudas de cómo miraba algunas cosas", agregó.

Y en relación a Andrade, la jerarca dijo que "es un compañero que todavía está verde, creo que se apresuraron".



Señaló que "tiene condiciones, del punto de vista de la agitación y de la oratoria es el mejor de los cuatro, indudablemente. Porque la vieja consigna del Movimiento de Participación Popular era: ´Con razón y corazón´".



Y dijo que en este caso hay razón pero hay emoción en la política, tiene que haberla. Pero la circunstancia histórica del hoy, más el tiempo del propio compañero nos llevan a pensar que hubo un apuro y por eso no quisimos apoyarlo".