Lucía Etcheverry: "No hay recursos" para realizar medidas propuestas por Heber

Tras 20 horas de interpelación al ministro de Interior Luis Alberto Heber, la diputada interpelante del Frente Amplio, Lucía Etcheverry, dijo que los "compromisos" planteados por la cartera "son imprescindibles", pero la realidad es que "no hay recursos", por lo que reclamó "no seguir enunciando propuestas" que no se van a concretar.

La interpelación se centraba en la fuga del preso Hugo Pereira, pero en los hechos terminó siendo un análisis de la situación carcelaria que se arrastra hace años. En la interpelación Heber, anunció que en conjunto con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Hospital Policial se realizará una revisión del estado de salud de cada uno de los 13.900 presos que están en el sistema carcelario actualmente.



Consultada al respecto, Etcheverry dijo que "esas definiciones y esos compromisos del ministro son imprescindibles, de eso no hay lugar a duda. Los compartimos. El tema es que no hay recursos. Eso es un enunciado si no tiene recursos económicos, recursos materiales y recursos humanos para hacerlos", estableció la legisladora en diálogo con "970 Noticias Primera Edición" (Radio Universal).



Etcheverry aseguró que es ahí donde está la "diferencia sustantiva" entre lo planteado por el jerarca y lo entendido por el Frente Amplio. "El punto es que efectivamente no sigamos enunciando propuestas, que cada vez son más, que no se concretan, que no hay gestión pública y seria en un tema que es de extrema sensibilidad", aseguró.



Ahora, indicó la diputada, se seguirá trabajando desde las comisiones específicas que tiene el Parlamento, como son la Comisión de Seguridad y Convivencia o la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario.



"Vamos a seguir en este camino de presentar propuestas y de tratar de acordar con los legisladores del gobierno en aquellos puntos donde tenemos acuerdo, para que efectivamente haya acciones tangibles que permitan mitigar la situación", aseguró.



"Va a haber en forma permanente una revisión semanal con médico a cada uno de los presos en el módulo 11 y cada 15 días en cada uno de estos módulos (del ex Comcar), pero toda la población carcelaria va a ser revisada por los médicos de ASSE en todo el país. Es la primera vez en la historia que se hace eso", dijo el ministro.