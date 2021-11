La "lucha" de Alianza por lograr "reconstruirse" en la interna blanca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La lucha continúa", fue la frase que eligió Alianza Nacional para cerrar el homenaje que realizó ayer a su líder y caudillo, el fallecido exministro del Interior Jorge Larrañaga. La proclama apareció sobre el final de un video que recorrió la trayectoria política y algunas frases del dirigente, y que minutos antes había emocionado a los hijos del sanducero y a más de un militante.

En medio de recuerdos de su líder, tanto la cúpula del larrañaguismo como los militantes afirmaron durante un encuentro de dirigentes en el Club Welcome que apuestan por la “reconstrucción” del sector para demostrar su vigencia, aunque también todos saben que eso ocurre en medio de movimientos internos y posicionamientos que empiezan a perfilar candidaturas en el Partido Nacional.



“Lo único que Jorge no nos enseñó es a seguir sin él. No nos lo enseñó pero es lo que hay que demostrar”, dijo al abrir la jornada Ana Ribeiro, subsecretaria de Educación y Cultura. Así, con discursos emotivos pero también con arengas internas, la agrupación tuvo su primer encuentro nacional después de la sorpresiva muerte de Larrañaga hace seis meses.



“Sé que sobrevuela un poco la incertidumbre de si nosotros vamos a poder defender el legado. Y vamos a poder. Vamos a poder porque soñamos juntos”, dijo a su turno el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria.

Arriba del escenario estaba Jorge Larrañaga Vidal, hijo del exministro y secretario general del sector. Abajo en la primera fila lo acompañaron sus hermanos Juan y Aparicio y también el núcleo duro del larrañaguismo que apoyó el tramo final de la carrera política del sanducero.



Alianza Nacional ratificó en el encuentro que buscará tener un espacio propio en filas blancas, si bien en la interna sus dirigentes discuten sobre cómo lo harán. Existe unanimidad en que la figura de Larrañaga es insustituible, pero las visiones son disímiles sobre sí deben trabajar en formar un liderazgo propio o aliarse con otras de las agrupaciones nacionalistas. Y eso ocurre en medio de una interna blanca que empieza a moverse tanto en el ala wilsonista como en el sector Todos.



Tras la muerte de Larrañaga, el intendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra anunció su alejamiento de Alianza. Ayer el jefe comunal sanducero, Nicolás Olivera, fue una de las ausencias más notorias. “Alianza era un sector que tenía una impronta gigante de Larrañaga. El tema es que el hombre no está y siento que la organización no ha tomado un rumbo que a mí me haga sentir con entusiasmo”, dijo Olivera al ser consultado por El País. “Formalmente no me fui, pero tampoco estoy muy metido en la orgánica, en la cocina”, agregó.

Larrañaga Vidal dijo que la prioridad es “reconstruir” el sector a través del “trabajo colectivo”. Además afirmó que “el deber” es “llenar de futuro” la agrupación. En la misma línea, el senador Carlos Camy dijo que “Alianza Nacional está vigente, que sabe para dónde va, y que tiene un legado”.



A su turno, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, lanzó un mensaje hacia la interna blanca. “El Partido Nacional podrá tener el gobierno hoy, pero si no hay un ala fuerte del otro lado es muy difícil pensar en la que viene”, dijo.



Pero uno de los más duros fue el sanducero Mario Bandera, excandidato a intendente. “Alianza sigue. No podemos permitir que los buitres que anden volando se lleven a uno. ¡Seamos fuertes!”, exclamó.

Cuplé de Cayó La Cabra: “No me han llamado” Jorge Larrañaga Vidal, hijo del exministro y secretario general de Alianza Nacional, dijo a El País que todavía no recibió un llamado de integrantes de la murga Cayó La Cabra luego de que el conjunto hiciera mención a la muerte de su padre en un cuplé, lo que había provocado su reacción y el reclamo de un pedido de disculpas.



“No me han llamado. Es un tema humano. Me parece brutal la falta de sensibilidad con toda la familia”, dijo Larrañaga Vidal. “Esto no es una cuestión política. Acá no hay dos vueltas de hoja. Es un tema de sensibilidad”, insistió. “«Hay orden de no aflojar», fue la promesa de Larrañaga. Y hasta al último minuto parece fuerte la militaba. Aún no se sabe mucho de su partida inoportuna, lo que todo el mundo sabe es que estaba en una”, dijo Cayó la Cabra en su cuplé.